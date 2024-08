Побочные эффекты разогрева замороженных продуктов: о чем говорит наука

Мы все мечтаем о приготовлении изысканных домашних блюд, однако реальность часто заставляет нас выбирать замороженную пищу, которую достаточно разогреть в микроволновке, не тратя время на приготовление. Хотя это быстро и удобно, однако неравномерное разогревание блюд может привести к опасным последствиям для здоровья.

В частности, разогрев в микроволновке может оставить на поверхности пищи бактерии, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Неравномерный разогрев пищи – это проблема, влияющая не только на вкусовые свойства блюда, поскольку такое приготовление не всегда эффективно уничтожает бактерии. Кроме того, микроволновка может не справиться с нагревом замороженной пищи, поскольку в этом могут мешать содержащиеся в пище кристаллы льда.

Чтобы избежать этих проблем, размещайте пищу равномерно и регулярно перемешивайте. Переворачивайте продукты во время приготовления и разогревайте пищу в микроволновке до 74°C по всей ее поверхности. Кроме того, дайте блюду отстояться после разогрева, поскольку оно может продолжать готовиться. Это поможет предотвратить появление холодных зон и обеспечит безопасность при потреблении.

