Побочные эффекты употребления курицы: от чего предостерегают ученые

Курица встречается во многих рецептах. От запекания в духовке до приготовления на гриле или добавления в салаты или бутерброды – курица может быть здоровым и универсальным выбором белка. Однако, если ее пожарить, польза снижается.

Однако есть вероятность, что ваша курица уже могла быть испорчена еще до попадания в кухню или тарелку. Согласно последним научным исследованиям, есть некоторые скрытые побочные эффекты от употребления этого популярного мяса, пишет eatthis.com.

Может повысить уровень холестерина

Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, показало, что белое куриное мясо повышает уровень "плохого" холестерина ЛПНП так же, как и красное мясо. Это может оказать прямое влияние на риск сердечных заболеваний.

Большинство куриных комков, которые продаются в магазинах, заражены бактериями.

Вы можете есть курицу, зараженную бактериями. 97% куриных комков содержат бактерии, которые могут вызвать у вас заболевание. Это следует помнить в следующий раз, когда вы будете покупать курицу в магазине.

Может привести к увеличению веса

Исследование, проведенное Университетом Лома Линда, показало, что существует корреляция между типом диеты и весом, в частности, обнаружив, что вегетарианцы имеют более низкий индекс массы тела (ИМТ), чем мясоеды. Участники исследования, придерживавшиеся невегетарианской диеты, потребляли большее количество насыщенных жиров, трансжиров, арахидоновой и докозагексаеновой жирных кислот и меньшее количество растительных белков, клетчатки, бета-каротина и магния по сравнению с вегетарианцами.

Хотя в данном исследовании курица конкретно не упоминается, многие куриные блюда с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как жареная курица и куриный пармезан, могут привести к увеличению веса при частом употреблении.

Важно отметить, что употребление курицы само по себе не вредно, поскольку это отличный источник нежирного белка. Однако убедитесь, что вы ограничиваете количество жира, которое потребляете с ней. Сочетание курицы с богатыми клетчаткой продуктами, как цельнозерновые и овощи, также полезно для вашего здоровья.

Курица с антибиотиками связана с ИСШ

Исследование, опубликованное в журнале mBio Американского общества микробиологии, показало, что розничная курица с определенным штаммом E.coli может повлечь за собой широкий спектр инфекций, включая инфекции мочевых путей (ИСШ). В течение года исследователи анализировали курицу, индейку и свинину, приобретенные в крупных продуктовых сетях.

Было установлено, что именно этот штамм кишечной палочки влечет ИСШ. Поэтому важно искать курицу "выращенную без антибиотиков" в отделе мяса, чтобы уменьшить риск развития заболеваний.

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