Побочный эффект алкоголя на здоровье мозга: о чем говорит наука

Когда вы планируете провести тихий вечер с алкоголем, важно помнить об отрицательном влиянии алкогольных напитков на здоровье и самочувствие. В частности, новое исследование, опубликованное в журнале Nature Metabolism показывает, как именно алкоголь влияет на мозговую деятельность.

В чем опасность и почему вам следует ограничить употребление алкоголя в своей повседневной жизни? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

За метаболизм алкоголя в организме отвечает печень, которая превращает его в ацетальдегид, что вызывает нарушение речи и координации. Далее ацетальдегид превращается в ацетат, который менее вреден и не вызывает седативных эффектов на организм.

Исследователи выяснили, что фермент ALDH2, который превращает ацетальдегид в ацетат, присутствует в различных участках мозга, включая мозжечок, гиппокамп, миндалину и префронтальную кору. Эти участки отвечают за равновесие, координацию, принятие решений и регулирование эмоций. Сообщается, что во время исследования ALDH2 был удален у мышей и тогда они стали менее чувствительными к двигательным нарушениям, вызванным действием алкоголя.

Доктор Говард Гроссман объясняет, что алкоголь непосредственно влияет на участки мозга, которые контролируют осознание, координацию и контроль импульсов. Ранее считалось, что метаболиты алкоголя из печени вызывают эти эффекты, но теперь понятно, что это не так. Теперь известно, что метаболит ацетат, который ранее считался безвредным, также может влиять на мозг.

"Если у людей наблюдается тот же феномен, что и у мышей, это дает надежду найти способ заблокировать влияние алкоголя - как то, которое нам нравится, так и то, что приводит к зависимости. Если бы вы могли удерживать людей ощущение алкоголя может серьезно повлиять на один из путей к зависимости", — говорит Говард Гроссман.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему алкоголь опасен для работы сердца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.