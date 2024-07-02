Побочный эффект ежедневного употребления газированных напитков: результат исследования
Неоднократно было сказано, что ежедневное употребление газированных напитков, даже диетических, может существенно навредить вашему здоровью. Однако, несмотря на предостережения большинство людей продолжает практически ежедневно употреблять такие напитки, даже не догадываясь о возможных последствиях для организма.
Каким образом газированные напитки могут влиять на состояние здоровья и с какими рисками вы можете столкнуться, если будете злоупотреблять газированными напитками? В Eat This, Not That! рассказали обо всех неприятных побочных эффектах, подтвержденных наукой, которые смогут убедить вас бросить эту привычку навсегда.
Растет риск смертности
Мужчины и женщины, которые употребляют более двух сладких напитков в день, имеют на 21% больший риск смертности, чем те, кто пьет их менее одного раза в месяц. К этому выводу пришли в результате исследования, которое было опубликовано в 2019 году в журнале American Heart Association Circulation.
Повышенный риск осложнений сердечных заболеваний
Это исследование также показало, что употребление двух или более сладких напитков в день повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта на 31%. Это весомый аргумент в пользу утверждения об опасности ежедневного употребления газированных напитков.
Ежедневное чувство вялости и раздражительности
Выпивая банку газировки, вы за один раз потребляете суточную норму сахара. Это вызывает резкое повышение уровня сахара в крови, которое через час резко падает, оставляя вас уставшими и в плохом настроении.
Переедание
Исследование, появившееся в Американском журнале общественного здравоохранения, подтверждает, что употребление газировки может стимулировать аппетит. Таким образом вы можете съесть на 17% больше чем обычно, что особенно опасно, если такие напитки употребляются регулярно.
Набор избыточного веса
Помните, что ежедневное употребление газированных напитков может привести к чрезмерному потреблению пищи и появлению избыточного веса. Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation показало, что напитки, содержащие фруктозу, могут способствовать накоплению висцерального жира, который откладывается в животе и является особенно вредным для здоровья.
Повышенная предрасположенность к диабету 2 типа
В журнале Diabetes Care было опубликовано масштабное исследование в котором доказывались аргументы, о связи газированных напитков и диабета. Таким образом, потребление 1-2 порций газировки ежедневно увеличивает риск развития диабета 2 типа на 26%.
Ухудшенная память
Исследование, появившееся в журнале Alzheimer's and Dementia, показывает, что потребление большого количества газировки связано со значительным уменьшением объема мозга. Это особенно важно для тех, кто стремится сохранить память и когнитивные функции.
Развитие депрессии
Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в журнале PLoS One, употребление от 4 банок газировки ежедневно может увеличить риск развития депрессии на 30%. Тем не менее элементарное ограничение или прекращение потребления газированных напитков может помочь избежать этого состояния.
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