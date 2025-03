Побочный эффект нездоровой диеты: о чем говорит наука

Исследования подтверждают, что нездоровая пища может не только вызвать временную усталость или раздражительность, но и влиять на самочувствие в долгосрочной перспективе. Кроме того, питание влияет не только на вес или внешность, но и на эмоциональное состояние, что делает выбор продуктов важным для общего здоровья.

Ученые из Бингемтонского университета обнаружили связь между диетой и настроением у людей старше 30 лет. Исследование показало, что здоровое питание влияет на настроение более позитивно, чем ожидалось, а анализ анкет участников обнаружил неожиданную связь между рационом и эмоциональным состоянием, сообщили в Eat This, Not That.

Ученые определили, что женщины более чувствительны к негативному влиянию нездоровой пищи, чем мужчины. По словам Лины Бегдаче, ведущего автора и доцента кафедры здоровья в Университете Бингемтона, уровень психических расстройств среди женщин, потребляющих нездоровую пищу, был выше.

Однако не все вредные продукты одинаково влияют на психическое здоровье. В частности, некоторые блюда и напитки имеют более сильную связь с ухудшением настроения, что подчеркивает важность осознанного выбора питания. Фастфуд, пропуск завтрака, злоупотребление кофеином и продуктами с высоким гликемическим индексом может способствовать психическим расстройствам у женщин. В то же время фрукты и темно-зеленые листовые овощи наоборот ассоциируются с лучшим эмоциональным состоянием.

Вместе с тем, даже если ваш рацион неидеален, это не означает неизбежного ухудшения настроения. Исследователи обнаружили, что физическая активность может уменьшить негативное влияние нездоровой пищи на психическое здоровье.

