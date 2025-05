Побочный эффект от длительного сиденья: упражнения, которые следует выполнять каждый день

Сидячий образ жизни негативно влияет на здоровье, приводя к лишнему весу, боли в спине и плечах, а также увеличивая риск сердечных заболеваний и диабета. Некоторые исследования также указывают на связь между малоподвижностью и ухудшением психического здоровья, что может привести к депрессии.

Кроме того, долгое сидение на диване снижает способность к концентрации, делая вас более уязвимым к отвлечениям. Как бороться с последствиями пассивного ритма жизни, рассказали в Eat This, Not That.

Планка

Это эффективное упражнение для улучшения силы и стабильности всего тела. Всего 30 секунд планки в день помогут укрепить четыре основные группы мышц: пресс, руки, трицепсы и кора.

Приседания

Приседания — это простое и эффективное упражнение, которое можно выполнять где угодно, без дополнительного оборудования. Во время выполнения упражнения, чтобы избежать травм, держите ноги на ширине бедер и следите, чтобы колени не выходили за пальцы.

Приседание у стены

Приседания к стене — это быстрое и эффективное упражнение. Чтобы его выполнить, поставьте пятки на расстоянии примерно 30 см от стены, согните колени и спускайтесь вниз, пока ваши ноги не образуют угол 90 градусов. Убедитесь, что колени не выходят за пальцы, прижимайте пятки к полу и держите пресс напряженным. Задержитесь в этой позиции на 30 секунд.

Отжимания

Это упражнение можно выполнять практически в любом месте, используя твердую поверхность, например, кухонную стойку или диван. Для этого, держите руки на поверхности, отойдите назад, чтобы оказаться в позиции для отжиманий, а затем опустите тело вниз, пока руки не будут согнуты под углом 90 градусов. Выполните 10 отжиманий.

