Побочный эффект от пива, который может шокировать: о чем говорят эксперты

Хотя мало кого можно удивить тем фактом, что злоупотребление алкоголя вредно для организма, однако мало кто слышал о скрытой опасности таких напитков. В частности, некоторые исследования утверждают, что в пиве могут быть вредные примеси микропластика, которые попадают в воду различными способами.

Такие примеси люди употребляют вместе с напитками почти ежедневно, поэтому, чтобы сократить их долю внимательно проверять состав и выбирайте пиво от надежных производителей. Почему у этой проблемы широкая огласка и как избегать опасных для здоровья напитков, рассказали в Eat This, Not That.

Последние исследования показывают, что микропластик присутствует во многих продуктах, включая пиво, как один из самых популярных алкогольных напитков. Это может вызвать беспокойство относительно потенциального воздействия пластика на здоровье. В частности, группа американских ученых из Penn State Behrend обнаружили, что все 12 марок пива, сделанных на воде из Великих озер, содержат микропластик.

Вместе с тем, по словам Шерри Мейсон, координатора устойчивого развития в Penn State Behrend, которая исследует микропластик в Великих озерах: "Любое загрязнение в пиве происходит не только от воды, используемой для приготовления самого пива".

Хотя это исследование подтверждает, что вода из Великих озер, которую используют при варке пива, содержит больше микропластика, чем водопроводная, однако важно обращать внимание на чистоту производственного процесса. Именно уменьшение контакта с микропластиком может улучшить качество продукта.

Поэтому, чтобы уменьшить влияние посторонних веществ, необходимо выбирать пиво в стеклянных бутылках. Стекло является более нейтральным материалом, который не взаимодействует с напитком. Это поможет снизить потенциальные риски и избежать накопления микропластика в организме.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему алкоголь считается самым главным врагом для сердца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.