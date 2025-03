Побочный эффект приема лекарства вместе с кофе: о чем говорит наука

Если вы регулярно принимаете лекарства и часто запиваете их кофе — будьте осторожны и помните о возможных рисках. Новые исследования показывают, что кофе может влиять на всасывание, распределение и действие многих медикаментов, что может снизить их эффективность или даже вызвать нежелательные реакции.

Учитывая риски, стоит рассмотреть альтернативные напитки или проконсультироваться с врачом. Какое действие и побочные эффекты может вызвать кофе, рассказали в Eat This, Not That.

Препараты для щитовидной железы

Лекарства для щитовидной железы следует принимать натощак, а еду и напитки отложить на 30-40 минут. Это поможет организму правильно усвоить препарат и обеспечит его максимальную эффективность.

Лекарства против остеопороза

Не пейте кофе одновременно с лекарствами от остеопороза, поскольку это может снизить их эффективность. Чтобы достичь наилучших результатов, сделайте перерыв между приемом лекарства и кофе хотя бы на 30 минут.

Лекарства от кислотного рефлюкса

Лекарства от кислотного рефлюкса лучше принимать утром, до еды и напитков. В частности, из-за своей кислотности кофе может ухудшить симптомы, а потому стоит ограничить его потребление, когда принимаете эти препараты.

При оттеке

Кофеин в кофе может усилить эффект мочегонных препаратов, поскольку он снижает уровень гормона, отвечающего за задержку воды в организме. Если вы принимаете лекарства для уменьшения отеков, учитывайте, что кофе может усилить их воздействие, что может иметь негативные последствия.

При сердечной недостаточности

Пациенты с сердечной недостаточностью должны быть осторожными с кофеином из-за его мочегонных свойств. Помните, что кофе может влиять на эффективность лекарств, а потому лучше ограничить его потребление или обратиться к врачу для получения соответствующей рекомендации.

При гипертонии

Будьте осторожны, сочетая кофе с лекарствами от высокого давления. Кофеин может усилить диуретический эффект препаратов, что может привести к нежелательным последствиям. Обращайте внимание на возможное взаимодействие и расскажите о ваших наблюдениях врачу, чтобы он помог избежать осложнений.

Лекарства, которые снижают внимание

Если вы принимаете лекарства от гиперактивности или проблем с концентрацией — избегайте кофе. Кофеин может усилить эффект и снизить эффективность медикаментов, что может свести лечение на нет.

С лекарствами от простуды

Лекарства от простуды могут быть стимуляторами, а потому сочетать их с кофе не стоит. А потому, если вы планируете отдыхать, лучше избегать кофеина, чтобы не испортить сон.

