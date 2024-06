Побочный эффект растительного мяса: существует ли потенциальная опасность от веганских продуктов

Веганский рацион исключает потребление любых продуктов животного происхождения, таких как мясо, молоко и яйца, опираясь именно на растительные белки. И хотя может показаться, что такая пища способна заменить привычные продукты, некоторые с этим могут не согласиться.

Действительно ли растительное мясо можно считать полноценным аналогом, который имеет достаточную пользу для организма, удовлетворяя базовые потребности? В Eat This, Not That! рассказали о потенциальной опасности веганских продуктов и почему их не следует считать безусловной альтернативой.

Согласно исследованию, которое было проведено в Университете Дьюка, что в США, хотя пищевые этикетки растительного мяса могут содержать сходство в содержании витаминов, жиров и белка с говядиной, с помощью метаболомики они установили значительные различия в биохимии обоих типов продуктов.

Метаболиты, необходимые для клеточных процессов и энергетического обмена, значительно отличались в растительных мясных заменителях по сравнению с говядиной. В частности, они содержали меньше противовоспалительных соединений, таких как жирные кислоты омега-3 и глюкозамина, которые важны для здоровья организма.

Однако, речь не идет о полном отказе от растительного мяса, поскольку такие продукты содержали 31 метаболит, которых не хватало в составе животного мяса. В частности, речь о витамине С и фитостеролах, которые являются природными соединениями, содержащимися в мембранах растительных клеток и выполняют функцию снижения уровня плохого холестерина в организме.

Ведущий исследователь Стефан ван Влит из Института молекулярной физиологии Дюкского университета подчеркивает, что включение как растительного, так и животного мяса в рацион может принести больше питательных преимуществ. Он отмечает, что существует большая разница между этими двумя видами пищи, но они взаимодополняют друг друга, поскольку содержат различные полезные вещества.

