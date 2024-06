Beyond Beef: может ли инновационный растительный фарш, заменить животный продукт

Сегодня трудно кого-то удивить имитацией мясных продуктов, изготовленных из белка растительного происхождения. Однако, несмотря на благородную миссию, громкую огласку в СМИ и попытки некоторых заведений питания готовить блюда из альтернативного мяса, их вкус до сих пор остается несколько специфическим.

Beyond Meat - это американская компания, основанная в 2009 году, что специализируется на производстве растительных заменителей мяса, таких как Beyond Burger и Beyond Beef, которые доступны для украинского потребителя. Однако, насколько такой фарш действительно похож на говядину, узнавали в Eat This, Not That!

Составляющие

Производитель тщательно выбирает ингредиенты для своего продукта, чтобы он выполнял те же функции, что и классический фарш из мяса говядины. Каноловое, кокосовое и какаовое масла имитируют жир, белки фасоли и риса создают основу, свекольный сок придает натуральный красный цвет, а яблочный экстракт создает сочную румяную корочку, что аналогично говядине.

Приготовление

Во время приготовления он становится тверже и образует кусочки и крошки, похожие на обычный говяжий фарш. Чтобы определить готовность, следует внимательно следить за изменением цвета во время жарки. Этот фарш готовится быстрее мясного и приобретает характерный коричневый цвет.

Вкус и запах

По текстуре такое мясо немного жестче обычного, однако его вкус очень похож на привычный жареный фарш из мяса говядины. Во время приготовления, растительный фарш не имеет запаха мяса, а скорее напоминает фасоль. Однако, в сочетании со специями, соусом и овощами, практически невозможно почувствовать намек на его растительное происхождение.

Пищевая ценность

Beyond Beef содержит меньше калорий, жира и насыщенных жиров, чем говяжий фарш и имеет дополнительный грамм белка. Кроме того, этот фарш уже приправлен и содержит 390 миллиграммов натрия на порцию, тогда как говяжий фарш имеет только 75 миллиграммов. Если вам нужен белок с меньшим содержанием жира, более постный говяжий фарш может быть лучшим выбором.

