Побочный эффект употребления листовой зелени: потенциальные риски и преимущества

Листовая зелень — это настоящий кладезь пользы, поскольку она богата витаминами A, C, K, группы B, клетчаткой и ценными минералами. Регулярное употребление шпината, капусты, брокколи или рукколы снижает риск сердечных заболеваний, диабета и гипертонии, а также предотвращает ожирение и запор.

Видео дня

О каких свойствах зелени вы могли не знать и почему ее стоит добавить в рацион, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этой информацией и добавьте зелень в свои салаты, супы или блюда на пару.

Если вы часто добавляете шпинат в смузи, капусту в салаты или блюда на ужин, помните о рисках чрезмерного потребления зелени, поскольку определенные болезни или лекарства могут ограничивать безопасное количество. Именно поэтому, перед употреблением новых для себя продуктов стоит предварительно проконсультироваться с врачом или диетологом.

Листовая зелень богата витамином K, который существует в двух формах: K1 (из растений, таких как шпинат) и K2 (из животных продуктов или ферментированных растений). Недостаток витамина K может вызвать кровотечения и снижение плотности костей, но чрезмерное его потребление также вредно. Это жирорастворимый витамин, который в большом количестве может накапливаться и становиться токсичным. Взрослым мужчинам нужно около 120 мкг витамина K в день, а женщинам - 90 мкг.

Кроме того, если вы принимаете препараты для разжижения крови, важно поддерживать стабильное потребление витамина К, который содержится в листовой зелени. Резкие изменения в количестве съеденных зеленых овощей могут повлиять на эффективность лекарств и повысить риск тромбов или кровотечения. Поэтому, употребляйте зеленые овощи, однако придерживайтесь постоянного количества ежедневно. Это поможет избежать осложнений.

Помните, что листовая зелень полезна для здоровья, ведь она богата витаминами и антиоксидантами, которые уменьшают воспаление и риск хронических болезней, включая диабет и болезни сердца. Она низкокалорийная, имеет мало углеводов и подходит для контроля веса и уровня сахара в крови. Однако из-за содержания витамина К важно не превышать рекомендуемую норму. Это особенно касается людей с риском для здоровья костей или при приеме лекарств.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какую зелень нужно есть после 50 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.