Побочный эффект упражнений перед завтраком, о котором вы могли не знать

Утренние тренировки перед завтраком могут предложить несколько преимуществ, в частности помочь достичь фитнес-целей и улучшить настроение на весь день. Хотя исследования об оптимальном времени для тренировок вполне противоречивы, для многих лучшим вариантом является то время, которое соответствует их расписанию и предпочтениям.

Поэтому, если утро - это ваше время для активности, тренировки до завтрака могут быть особенно полезными и продуктивными. Какие преимущества утренней активности и почему вам стоит рассмотреть возможность изменить свой ритм жизни, рассказали в Eat This, Not That.

Лучший эффект от тренировок

Утром тело обычно имеет больше энергии для кардиотренировок. Исследование 2013 года показало, что аэробная выносливость утром выше, а пульс во время тренировок часто больше по сравнению с вечером. Таким образом, утренние тренировки могут быть более эффективными, по сравнению с другим временем суток.

Помогает взбодриться

Кортизол, гормон стресса, естественно выше утром и снижается в течение дня. Упражнения средней и высокой интенсивности могут временно увеличить его уровень. Поэтому, тренируясь утром, когда кортизол уже повышен, вы получаете дополнительную энергию без кофеина. Это поможет вам быть активным в течение утра.

Лучшее сжигание жира

Если вы стремитесь контролировать вес, попробуйте выполнять тренировки по утрам. Исследования подтверждают, что упражнения натощак могут способствовать лучшему сжиганию жира по сравнению с тренировками после завтрака. Утром организм эффективнее использует жировые запасы в качестве источника энергии, однако эффект может быть временным, а потому нужно учитывать другие факторы тренировок.

Помогают лучше спать

Утренние тренировки повышают уровень кортизола и энергии, что помогает начать день активно. Также они могут улучшить сон, давая телу время снизить уровень кортизола перед отдыхом. Исследования показывают, что люди, которые тренируются рано, имеют лучший глубокий сон по сравнению с теми, кто занимается позже. Кроме того, физические упражнения, в частности на сопротивление, также могут улучшить качество сна.

Ранее OBOZ.UA рассказал об упражнениях, которые следует выполнять утром.

