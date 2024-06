Почему диета с периодическим голоданием не поможет похудеть: объяснение

Если вы решили всерьез заняться сбросом лишних килограммов, вы можете столкнуться с множеством диет, которые помогут вам достичь своих целей. Однако важно выбрать именно то, что вам поможет.

В то же время, диетологи предупреждают о том, что есть одна диета, которую вы можете исключить из своих вариантов. Согласно исследованию, диета с периодическим голоданием на самом деле не работает, пишет издание Eat This Not That .

Во время исследования группам пациентов с ограниченным графиком питания разрешалось есть только между 8 утра и 4 вечера. Другая группа просто имела ежедневное ограничение калорий без необходимости в течение заданного периода времени. В течение 12 месяцев обе группы должны были соблюдать диету с ограничением калорий, состоявшую из 1500-1800 калорий в день для мужчин и 1200-1500 калорий в день для женщин.

Результаты исследования показывают, что средняя потеря веса в группе с ограничением по времени составляла 8 кг и 6,3 кг в группе с ограничением ежедневного потребления калорий. Результаты анализов также учитывали окружность талии, ИМТ, жировые отложения, нежировую массу тела, АД и метаболические факторы риска.

Как объясняют специалисты, это доказывает, что среди пациентов с ожирением режим ограниченного во время приема пищи не был более полезен по поводу потери массы тела, жира или метаболических факторов риска, чем ежедневное ограничение калорий. Кроме того, не было существенных отличий между группами в количестве неожиданных медицинских проблем, возникших во время исследования.

Кроме того, в очень похожем исследовании исследователи провели рандомизированное клиническое исследование, включавшее 116 взрослых с избыточным весом или ожирением.

По результатам исследований специалисты пришли к выводу, что ограничение по времени еды связано с очень небольшим снижением веса на 1,17%. Поэтому это убедительно доказывает, что ограничение во времени питания не привело к потере веса или пользы для кардиометаболических заболеваний – спектра состояний, начиная от инсулинорезистентности до метаболического синдрома и преддиабета, до более тяжелых состояний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа.

