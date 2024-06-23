Почему диетологи советуют цельное зерно: в чем его особенности

Диетологи советуют отдавать предпочтение цельному зерну и продуктам из него. Поскольку это может иметь преимущества для здоровья человека. Речь идет о снижении уровня холестерина, кровяного давления или улучшении пищеварения.

Об этом сообщили в health. Примеры цельного зерна:

Булгур

Кукурузная мука

фару

Овсянка

Цельнозерновая мука.

Польза цельного зерна:

Содержание стойкого крахмала

Устойчивый крахмал – углевод, который ферментируется в толстом кишечнике и действует как пребиотик для здоровых бактерий.

Снижение АД

Клетчатка помогает снижать кровяное давление.

Снижение воспаления

Цельное зерно обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что в результате помогает снизить риск воспалительных состояний, таких как астма и аллергия.

Снижение риска рака

Цельное зерно может снизить риск некоторых видов рака. Речь идет о колоректальном и поджелудочном.

Польза для зубов и десен

Цельные зерна могут обеспечить защиту от заболеваний десен благодаря своему противовоспалительному свойству.

Снижение уровня холестерина и регуляция уровня сахара в крови

Некоторые цельные зерна помогают предотвратить появление высокого холестерина. Также зерно предотвращает прыжки сахара в крови. Это особенно полезно для людей с диабетом или диабетом.

Улучшение здоровья кишечника

Нерастворимая клетчатка оказывает положительное влияние на здоровье кишечника. В частности, зерно увеличивает количество здоровых бактерий в кишечнике.

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