Почему диетологи советуют цельное зерно: в чем его особенности
Диетологи советуют отдавать предпочтение цельному зерну и продуктам из него. Поскольку это может иметь преимущества для здоровья человека. Речь идет о снижении уровня холестерина, кровяного давления или улучшении пищеварения.
Об этом сообщили в health. Примеры цельного зерна:
- Булгур
- Кукурузная мука
- фару
- Овсянка
- Цельнозерновая мука.
Польза цельного зерна:
Содержание стойкого крахмала
Устойчивый крахмал – углевод, который ферментируется в толстом кишечнике и действует как пребиотик для здоровых бактерий.
Снижение АД
Клетчатка помогает снижать кровяное давление.
Снижение воспаления
Цельное зерно обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что в результате помогает снизить риск воспалительных состояний, таких как астма и аллергия.
Снижение риска рака
Цельное зерно может снизить риск некоторых видов рака. Речь идет о колоректальном и поджелудочном.
Польза для зубов и десен
Цельные зерна могут обеспечить защиту от заболеваний десен благодаря своему противовоспалительному свойству.
Снижение уровня холестерина и регуляция уровня сахара в крови
Некоторые цельные зерна помогают предотвратить появление высокого холестерина. Также зерно предотвращает прыжки сахара в крови. Это особенно полезно для людей с диабетом или диабетом.
Улучшение здоровья кишечника
Нерастворимая клетчатка оказывает положительное влияние на здоровье кишечника. В частности, зерно увеличивает количество здоровых бактерий в кишечнике.
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