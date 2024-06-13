Почему его следует добавить в рацион: в чем польза потребления тунца

Тунец снабжает организм человека белком и другими необходимыми витаминами, минералами и жирными кислотами. Более того, рыба является одним из пищевых источников витамина D, необходимого для здоровья костей, иммунной функции.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что тунец является хорошим источником витамина Е, магния и селена.

Польза тунца:

Поддержка сытости и веса

Тунец снабжает человека белком, который поддерживает сытость, замедляет пищеварение. Регулярное употребление тунца может снизить общее потребление калорий, что приведет к похудению. Кроме того, потребление рыбы во время диеты может помочь сохранить мышечную массу.

Содержание питательных веществ

Морепродукты, такие как тунец, являются богатым источником противовоспалительных и антиоксидантных питательных веществ.

Эта рыба содержит питательные вещества, в частности, омега-3 жирные кислоты, которые важны для функционирования нервной системы и имеют противовоспалительный эффект.

Омега-3 помогает снизить риск болезни сердца, колоректального рака и снижение когнитивных функций. В то время как витамин D, содержащийся в тунце, необходим для укрепления скелета и иммунной функции.

Морепродукты могут снизить риск заболеваний и смерти. Также потребление тунца связано с понижением депрессии и рака печени.

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