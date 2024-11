Почему долгий сон способствует похудению: о чем говорит наука

Знали ли вы, что для похудения не нужны жесткие диеты и физические упражнения? Согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine, именно качественный сон может существенно помочь в потере лишнего веса.

Таким образом, достаточный отдых может стать вашим союзником в борьбе с лишними килограммами. Почему вам необходимо сосредоточиться на качестве сна, чтобы достичь своих целей в похудении, рассказали в Eat This, Not That.

Цель, которую ставили перед собой исследователи

Во время исследования велось наблюдение за 80 взрослых с лишним весом, которые спали менее 6,5 часа в ночь. Цель заключалась в исследовании влияния длительного сна на уровень энергии этих людей в привычных условиях и насколько достаточный сон необходим для их самочувствия.

Результаты исследования

Участников случайным образом разделили на две группы: "группу продления сна" и „контрольную группу". Первая группа получила индивидуальные рекомендации по улучшению гигиены сна, а вторая осталась без изменений в своих привычках. Таким образом, исследование показало, что изменение режима сна в "группе продления сна" способствовало улучшению качества сна, в отличие от "контрольной группы".

Сколько дополнительного сна может привести к потере веса

Сон может помочь вам сбросить до 12 кг за 3 года без изменения диеты. Исследование показало, что дополнительные 1,2 часа сна в день могут ежедневно уменьшать потребление до 270 калорий. Таким образом, поддержка здорового сна является важной для контроля веса. Поэтому, попробуйте спать больше, чтобы улучшить свое самочувствие и уменьшить потребление калорий.

