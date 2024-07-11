Почему имбирь нельзя есть натощак: что нужно знать

Для большинства людей имбирь безопасен, однако есть некоторым следует избегать его потребления. Особенно это нельзя делать натощак.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что имбирь натощак оказывает разное влияние на людей, в частности, некоторые его хорошо переносят, тогда как другие могут испытывать побочные эффекты.

Побочные эффекты потребления имбиря натощак:

Раздражение желудочно-кишечного тракта

Имбирь может раздражать желудочно-кишечный тракт, что приводит к появлению изжоги, расстройству желудка или дискомфорту.

Кислотный рефлюкс

Имбирь может усилить кислотный рефлюкс или изжоги. Особенно это касается случаев его употребления без какой-либо другой пищи.

Тошнота

Во многих случаях имбирь используется для облегчения тошноты. Однако при употреблении его в больших количествах натощак может вызвать или даже усугубить тошноту.

Диарея или усиленный стул

Имбирь может ускорить процесс пищеварения, в результате это может привести к диарее или более частой дефекации.

Низкий уровень сахара в крови

Имбирь снижает уровень сахара в крови. В то время как потребление натощак5 может усилить эффект, это опасно для людей с диабетом или гипогликемией.

Снижение АД

Имбирь может снизить АД, тогда как прием натощак может усилить эффект. Это может быть проблемой для людей с низким кровяным давлением и для тех, кто принимает лекарства для его снижения.

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