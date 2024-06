Топ-10 здоровых перекусов, которые насытят и не навредят организму

Лучшие здоровые закуски служат двум целям: они должны быть вкусными и питательными.

Но найти закуски, соответствующие этим критериям, может быть сложно, особенно когда из-за напряженного графика у нас нет времени думать о том, что мы едим. Вот список из 10 вариантов здорового перекуса, который не навредит вашему огранизму, пишет Eat This Not That.

Овощные чипсы

Откажитесь от обычных картофельных чипсов вместо более здоровых овощных чипсов. Для этого используются свекла, сладкий картофель и цуккини, так что вы сохраните низкое количество калорий (порция этих овощных чипсов содержит лишь немногим более 100 калорий), а также получите дополнительное количество антиоксидантов, что может помочь снизить риск хронических заболеваний.

Попкорн

В этом веселом варианте приготовления обычного попкорна используется всего несколько ингредиентов: попкорн, клюква, арахис и шоколадная стружка. Это сытная смесь соленого и сладкого, вы также получите небольшое количество клетчатки из попкорна (примерно 1 г на чашку) и полезных жиров из арахиса (приблизительно 7 граммов мононенасыщенных жиров на унцию). Эти здоровые жиры в арахисе могут помочь вам чувствовать себя более сытыми до следующего приема пищи.

Тосты из сладкого картофеля

Вместо традиционных тостов, приготовленных из белого хлеба, который содержит мало или вообще не содержит питательных веществ, попробуйте один из этих тостов из сладкого картофеля.

Сладкий картофель имеет низкую калорийность (приблизительно 60 на 1/2 сладкого картофеля) и содержит несколько граммов клетчатки. Вы можете еще больше увеличить потребление клетчатки, добавив такие начинки, как гуакамоле (3 г клетчатки на порцию авокадо) или ореховое масло (3 г клетчатки на порцию миндального масла).

Смузи

Смузи – это отличный здоровый перекус для тех, кому нужно что-то перекусить в путь. Вы можете добавлять в полосе все, что угодно, например, ореховое масло, фрукты, семена, молоко или белковый порошок.

Десерт Acai Bowl

Если вам хочется сладкой, освежающей закуски, но вы хотите избежать добавления сахара, миска асаи может стать идеальным решением. Используя такие ингредиенты, как асаи, бананы, ягоды, киви и кокос, вы получите натуральное сладкое лакомство с 11 граммами клетчатки.

Шашлык-салат на шпажках

Приготовленный из ломтиков индейки, помидоров черри, огурца, моцареллы и салата ромен, эта закуска дает вам колоссальные 17 граммов сытного белка всего за 160 калорий. Этот белок может помочь сохранить вас сытыми и бодрыми до конца дня.

Чиа-пудинг

Семена чиа богаты клетчаткой (10 граммов на порцию) и полезными жирами (8 граммов на порцию) — сочетание, которое поможет вам чувствовать себя сытыми до следующего приема пищи.

Чтобы насладиться этими семенами в виде закуски, попробуйте этот чиа-пудинг, приготовленный из кешью, растительного молока по вашему выбору, ежевики, фиников и семян чиа.

Сальса

Приготовить собственную сальсу дома гораздо легче, чем вы думаете, и для этого нужна только горстка ингредиентов. Поскольку она готовится только из помидоров, лука, чеснока, сока лайма и халапеньо, количество калорий очень низкое (менее 40 калорий на порцию), и вы получите хороший заряд антиоксидантов, особенно из помидоров.

Соус из шпината и артишока

Меньшее количество калорий может помочь вам оставаться на пути к вашим целям, а большое количество клетчатки может помочь улучшить здоровье вашего кишечника и насытить на более длительное время.

Белковые кексы

Вы можете подумать, что мафины – это скорее "нездоровая" закуска, поскольку они часто переполнены сахаром и содержат очень мало питательных веществ. Но когда вы приготовите белковые кексы, вы получите значительное количество белка, одновременно снизив потребление добавленного сахара.

