Вечерний перекус: 6 полезных продуктов, которые следует попробовать

Перекусы имеют плохую репутацию, но они могут утолить голод, если правильно их выбирать. Врачи говорят, что вы должны жевать что-нибудь каждые 2-3 часа, чтобы поддерживать уровень энергии.

Но это не значит, что вы можете есть блюда, жареные во фритюре, поскольку они только замедлят ваш метаболизм. Мы приготовили несколько полезных закусок, которые вы можете съесть вместо них.

Попкорн: можно есть каждый день, но в умеренных количествах

Приготовленный без растительного масла и с меньшим количеством соли, попкорн является здоровым вариантом перекуса. Поскольку попкорн содержит мало сахара, жиров и калорий, вы можете есть его столько, сколько хотите, не беспокоясь об увеличении веса.

Попкорн также помогает утолить чрезмерный голод без ущерба здоровью. Кроме того, он является отличным источником пищевых волокон. В умеренных количествах его можно употреблять каждый день.

Бутерброды – также быстрый и здоровый вариант перекуса

Магазинные бутерброды могут содержать много жира, соли и сахара. Следовательно, приготовление собственного продукта позволяет создавать более здоровые варианты. Замените белый хлеб черным и добавьте к нему фрукты или овощи.

Вместо высококалорийного майонеза выбирайте нежирные приправы, такие как обезжиренный майонез, горчица или хумус, чтобы добавить вкус и сохранить бутерброд от калорий.

Миндаль: известно, что он предотвращает рак толстой кишки.

Прекрасный источник полезных витаминов и минералов, миндаль должен стать вашим любимым вечерним перекусом. Медицинские эксперты считают, что миндаль помогает регулировать уровень холестерина, улучшает здоровье мозга, предотвращает болезни сердца и укрепляет иммунную систему.

Кроме того, он может помочь в похудении. Известно, что миндаль также предотвращает риск развития рака толстой кишки. Опять же ключевым моментом является умеренность.

Ищете что-нибудь удобное и полезное?

Виноград – отличный источник антиоксидантов и калия. Он полезен для зрения и кожи.

Можно даже съесть овес. Он помогает снизить уровень сахара в крови, тем самым помогая бороться с диабетом 2 типа.

Исследования показывают, что темный шоколад может быть освежающим и полезным для общего здоровья, сердечно-сосудистой системы, а также может повысить умственную силу.

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