Почему не идут лишние килограммы: 10 привычек, препятствующих похудению

Старт диеты может быть подлинным вызовом. Однако с возрастом вы лучше понимаете распространенные ошибки, которые люди совершают, пытаясь потерять лишние килограммы.

Если вы часто выбираете неподходящие продукты или забываете о полезных жирах в своем меню, самое время просмотреть свои привычки. Издание eatthis.com опубликовало советы, как избавиться от вредных диетических привычек и добиться стабильного успеха в борьбе с лишним весом.

Завышенные ожидания – неудачное начало

Слишком высокие требования к диете могут иметь обратный эффект. Радикальные изменения, например веганство или другие строгие диеты, могут оказаться не пригодными для вашего образа жизни, что приведет к срывам.

Вместо того чтобы ставить чрезмерные ограничения, лучше интегрируйте здоровые привычки в свой рацион. К примеру, попробуйте добавить овощи к омлету или заменить картофель фри на салат. Это позволит вам дольше оставаться на диете и снизит риск возврата веса.

Салаты и здоровые жиры

Не стоит забывать о важности добавления полезных жиров в салаты. Зелень богата витаминами A, D, E и K, но эти питательные вещества нуждаются в жире для полноценного усвоения.

Добавляя немного оливкового масла, вы помогаете своему организму получать необходимые микроэлементы, поддерживающие здоровье костей, кожи и иммунной системы. Это простой шаг, значительно улучшающий вашу диету.

Не исключайте целые группы продуктов

Диеты, запрещающие целые группы продуктов, могут быть трудными для соблюдения и даже вредными. Хотя потребление рафинированных продуктов может привести к скачкам уровня сахара в крови и набору веса, это не означает, что все углеводы одинаково вредны.

Цельнозерновые продукты богаты витаминами группы B и клетчаткой, которые способствуют длительному ощущению сытости и поддерживают энергию. Полный отказ от углеводов может вызвать усталость и раздражительность.

Маркетинговые ловушки "здоровых" продуктов

Не следует верить этикеткам с надписями "без сахара", "органический" или "без глютена". Часто мы не обращаем внимания на состав продуктов и переоцениваем их полезность, что приводит к чрезмерному потреблению калорий.

Исследования Корнельского университета показывают, что люди на диете склонны вознаграждать себя маленькими удовольствиями, что может увеличить потребление калорий на 131%. Потому принципиально пристально читать состав товаров.

Калории в напитках

Не забывайте о калорийности напитков. Соки, газированные напитки и сладкие чаи могут оказать негативное воздействие на вашу фигуру.

Исследования показывают, что организм не воспринимает жидкие калории так, как жесткую пищу, и поэтому мы потребляем больше, чем нужно. Выбирайте обычную воду или несладкие напитки, чтобы избежать лишних калорий.

"Диетические" напитки – не решение

Несмотря на отсутствие калорий, диетические напитки могут вызвать желание употреблять в пищу еще больше сладкой пищи, что приводит к набору веса.

По результатам исследований, опубликованных в PLOS One, такие напитки не помогают худеть. Поэтому следует соблюдать осторожность с их выбором.

Еда без ощущения голода

Многие едят просто из-за наличия пищи рядом, даже когда не испытывают голода. Это явление называется "визуальным голодом".

Чтобы избежать этой ловушки, держите подальше от себя пищу, которая может соблазнить, например, сладости. Это поможет контролировать пищевые привычки.

Содержание калорий для вечерней трапезы

Идея экономить калории для вечернего события кажется логичной, но на практике это может привести к перееданию.

Как отмечает диетолог Лиза Хайм, лучше соблюдать сбалансированное расписание приемов пищи в течение дня, чтобы избежать чрезмерного голода вечером. Это поможет вам не только контролировать аппетит, но и сделать более здоровый выбор во время ужина.

Диета не должна доминировать над жизнью

Диета должна быть гибкой, позволяя вам жить полноценной жизнью. Стабильная диета не запрещает вам наслаждаться жизнью и праздниками. Важно найти баланс между питанием и удовольствием.

Не забывайте о жирах

Недостаточное потребление жиров может вызвать постоянный голод, проблемы с кожей и низкую энергию.

Для поддержания здоровья и сытости включайте в рацион полезные жиры, такие как авокадо, орехи, оливковое и кокосовое масло. Это поможет вам оставаться энергичными и удовлетворенными.

Ранее OBOZ.UA опубликовал пищевые привычки, которые помогут сбросить вес.

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