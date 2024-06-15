Почему не стоит готовить бобовые в мультиварке: что нужно знать

Фритюрницы и мультиварки революционизировали способ приготовления пищи, превратив работу в кухню в легкое дело. Однако недавнее исследование пролило свет на потенциальную опасность, связанную с одним из любимых и классических приборов, который часто остается незамеченным. По словам Eatthis, чтобы избежать этой опасности, вот что вам нужно знать.

Опасность приготовления бобовых в мультиварке

Согласно данным FSN, бобовые, такие как фасоль, содержат белок под названием лектин, который в большом количестве содержится в семенах. Они представляют собой естественные механизмы защиты растений от вредителей и патогенных микроорганизмов.

Почему именно лектины опасны

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объясняет, что лектины могут нарушать здоровые химические реакции в клетках, особенно в эритроцитах, отвечающих за транспортировку кислорода по всему организму. Как следствие, они представляют опасность для человека и других млекопитающих.

Все дело в температуре

Исследования показали, что бобовые, такие как фасоль, следует готовить при температуре выше 100 градусов, чтобы эффективно уничтожить потенциально токсичные лектины. К сожалению, некоторые мультиварки не могут добиться этой температуры. Исследования показывают, что пища, приготовленная в этих устройствах, часто достигает внутренней температуры всего 75 градусов или ниже.

Простое решение для уничтожения лектинов

К счастью, предотвращение пищевого отравления бобовыми, приготовленными в мультиварке, является относительно простым процессом. Следует отваривать бобы в течение 30 минут на плите, прежде чем добавлять в мультиварку. Это гарантирует, что она достигнет внутренней температуры 100 градусов перед тем, как тушиться вместе с остальными блюдами.

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