Почему некоторые люди икают, когда едят морковь: объяснение экспертов

Икота – это непроизвольные мышечные спазмы диафрагмы, то есть мышцы, которая находится между легкими и желудком. По данным Medical News Today, самой распространенной причиной икоты является то, что мы едим слишком быстро. В результате наш желудок раздувается от всей пищи, что может раздражать диафрагму до такой степени, что внезапно она сокращается.

Где здесь вступает в игру морковь? Согласно исследованиям, проведенным учеными из Медицинского центра Университета Мэриленда, некоторые продукты могут вызвать икот больше, чем другие. Кроме моркови, данные свидетельствуют о том, что острая, горячая еда, газированные напитки и сырые овощи также могут вызвать икот, пишет eatthis.com.

Научного подтверждения этому нет, но некоторые теории объясняют, почему некоторые люди икают после употребления сырой моркови, потому что она очень хрустящая, а это значит, что всякий раз, когда вы ее едите, в вашу диафрагму попадает больше воздуха.

Кратковременная икота безвредна, и, по словам доктора медицины Даниэля Надеса, вам следует начинать беспокоиться лишь тогда, когда икота длится дольше одного дня, что "может свидетельствовать о нуждающейся в медицине проблеме".

Как предотвратить это?

Для начала можно попытаться тщательно пережевывать морковь перед проглатыванием, чтобы уменьшить количество воздуха, которое вы заглатываете с большим куском. Некоторые рекомендуют погружать морковь в заправку, чтобы облегчить проглатывание кусочка моркови в горло.

Другой вариант – отварить морковь, чтобы она стала более мягкой. Да, вы не получите хрустящей корочки свежей моркови, но зато получите больше питательных веществ! Отвар позволяет человеческому организму извлечь из стенок клеток моркови гораздо большую долю бета-каротина – каротиноида, который организм превращает в витамин А, укрепляющий иммунную систему, защищает зрение и придает коже сияние. Попробуйте отварить морковь, а затем заправить ее солью, перцем, тимьяном и оливковым маслом первого отжима, которое богато полезными жирами, помогающими организму усваивать жирорастворимые витамины, содержащиеся в этом овоще.

Хотя существует мало научных доказательств в поддержку любого из классических средств от икоты, есть некоторые анекдотические доказательства того, что увеличение содержания углекислого газа может помочь снизить эти спазмы. Вот почему дыхание в бумажный пакет или задержка дыхания могут работать, поскольку оба этих метода повышают уровень углекислого газа в легких, что помогает расслабить диафрагму.

Морковь – одна из лучших низкоуглеводных закусок, поскольку она богата микроэлементами и, несомненно, насытит вас благодаря высокому содержанию клетчатки и воды, но не перегрузит.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем полезна капуста каленая.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.