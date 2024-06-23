Почему нужно есть сардины: вы точно этого не знали
Во всем свете сардины очень популярны, особенно консервированы. Их часто добавляют в различные блюда, в частности, салаты, макароны и пиццу.
Об этом сообщили в health. Сардины содержат ряд питательных веществ. Речь идет об омега-3 жирных кислотах, белке, кальции. Более того, потребляя эту рыбу, можно защититься от определенных заболеваний.
Польза потребления сардин:
Рыба богата питательными веществами
Сардины наполнены белком, витаминами, минералами. В результате это насыщает человека, способствует лучшему контролю уровня сахара в крови и помогает поддерживать здоровую массу тела.
Рыба содержит витамин В12, необходимый для неврологической функции и железо для транспортировки кислорода, синтеза гормонов.
Более того, сардины являются источником омега-3 жирных кислот, обладающих мощными противовоспалительными и оздоровительными свойствами.
Уменьшение риска определенных болезней
Потребление сардин может помочь снизить риск распространенных заболеваний, а именно сердца, рака и диабета второго типа. Ведь эта рыба наполнена питательными веществами, поддерживающими здоровую регуляцию сахара в крови, а именно белком, магнием, цинком.
Согласно исследованиям, те, кто регулярно ест жирную рыбу, в том числе и сардины, имеют более низкие показатели снижения когнитивных функций и некоторых видов рака.
Защита костей и рост мышц
Сардины содержат питательные вещества, необходимые для здорового опорно-двигательного аппарата, а именно белок, магний, кальций и витамин D, последний нужен для усвоения кальция и поддержания здоровья костей. Таким образом, потребляя эту рыбу, можно защититься от заболеваний, связанных с костями – остеопении и остеопороза. Также они поддерживают хорошую минеральную плотность костей.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какая еда может помешать психическому здоровью.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.