Почему нужно есть сардины: вы точно этого не знали

Во всем свете сардины очень популярны, особенно консервированы. Их часто добавляют в различные блюда, в частности, салаты, макароны и пиццу.

Об этом сообщили в health. Сардины содержат ряд питательных веществ. Речь идет об омега-3 жирных кислотах, белке, кальции. Более того, потребляя эту рыбу, можно защититься от определенных заболеваний.

Польза потребления сардин:

Рыба богата питательными веществами

Сардины наполнены белком, витаминами, минералами. В результате это насыщает человека, способствует лучшему контролю уровня сахара в крови и помогает поддерживать здоровую массу тела.

Рыба содержит витамин В12, необходимый для неврологической функции и железо для транспортировки кислорода, синтеза гормонов.

Более того, сардины являются источником омега-3 жирных кислот, обладающих мощными противовоспалительными и оздоровительными свойствами.

Уменьшение риска определенных болезней

Потребление сардин может помочь снизить риск распространенных заболеваний, а именно сердца, рака и диабета второго типа. Ведь эта рыба наполнена питательными веществами, поддерживающими здоровую регуляцию сахара в крови, а именно белком, магнием, цинком.

Согласно исследованиям, те, кто регулярно ест жирную рыбу, в том числе и сардины, имеют более низкие показатели снижения когнитивных функций и некоторых видов рака.

Защита костей и рост мышц

Сардины содержат питательные вещества, необходимые для здорового опорно-двигательного аппарата, а именно белок, магний, кальций и витамин D, последний нужен для усвоения кальция и поддержания здоровья костей. Таким образом, потребляя эту рыбу, можно защититься от заболеваний, связанных с костями – остеопении и остеопороза. Также они поддерживают хорошую минеральную плотность костей.

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