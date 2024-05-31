Почему опасно пить сок алоэ вера: возможные последствия

Кактусообразное растение алоэ вера используется для лечения широкого спектра заболеваний. Речь идет и о незначительных порезах, ожогах или выпадении волос.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что сок алоэ вера может помочь пищеварению, регулирует уровень сахара в крови, улучшает здоровье полости рта. Однако употребление алоэ вера также может иметь определенные потенциальные побочные эффекты.

Риски потребления сока алоэ вера

Пероральное употребление алоэ вера может привести к появлению определенных побочных эффектов. Исследования на животных показали, что экстракт листьев алоэ вера может вызвать рак желудочно-кишечного тракта у крыс и мышей. В частности, это может быть связано с алоином, присутствующим в экстракте алоэ вера.

Эксперты рекомендуют выбирать пероральные продукты из алоэ вера, в которых мост алоина менее 10 частей на миллион.

Кроме этого, потребление алоэ вера может вызвать:

диарею;

боль в животе;

низкий уровень калия;

почечную недостаточность;

повреждение печени;

сверхчувствительные реакции кожи.

Однако для подтверждения этого, подчеркнули эксперты, нужно провести больше исследований на людях.

Также пероральное потребление алоэ вера в геле или латексной форме не рекомендуется во время беременности и грудного вскармливания.

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