Почему опасно пить сок алоэ вера: возможные последствия
Кактусообразное растение алоэ вера используется для лечения широкого спектра заболеваний. Речь идет и о незначительных порезах, ожогах или выпадении волос.
Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что сок алоэ вера может помочь пищеварению, регулирует уровень сахара в крови, улучшает здоровье полости рта. Однако употребление алоэ вера также может иметь определенные потенциальные побочные эффекты.
Риски потребления сока алоэ вера
Пероральное употребление алоэ вера может привести к появлению определенных побочных эффектов. Исследования на животных показали, что экстракт листьев алоэ вера может вызвать рак желудочно-кишечного тракта у крыс и мышей. В частности, это может быть связано с алоином, присутствующим в экстракте алоэ вера.
Эксперты рекомендуют выбирать пероральные продукты из алоэ вера, в которых мост алоина менее 10 частей на миллион.
Кроме этого, потребление алоэ вера может вызвать:
- диарею;
- боль в животе;
- низкий уровень калия;
- почечную недостаточность;
- повреждение печени;
- сверхчувствительные реакции кожи.
Однако для подтверждения этого, подчеркнули эксперты, нужно провести больше исследований на людях.
Также пероральное потребление алоэ вера в геле или латексной форме не рекомендуется во время беременности и грудного вскармливания.
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