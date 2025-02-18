Почему периодическая голодовка не работает: 5 ошибок, из-за которых вы набираете вес

Периодическая голодовка стала популярным способом похудения, но не всегда дает желаемые результаты. Иногда, несмотря на усилия, вес может оставаться на месте или даже увеличиваться.

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Это может быть из-за нескольких распространенных ошибок, которые часто совершают новички. Издание express.co. рассказывает, как избежать этих ловушек и максимально эффективно использовать периодическую голодовку для достижения результатов.

Этот стиль питания снискал популярность после исследований Майкла Мосли, которые доказали, что он может положительно влиять на уровень артериального давления, глюкозы в крови, холестерина, а также способствует похудению. Но если вы уже некоторое время соблюдаете периодическое голодание и не видите результатов, то это может быть из-за ошибок.

"Люди, которые резко снижают калории или голодают неправильно, часто начинают набирать вес, потому что метаболизм замедляется, а организм пытается сохранить жиры, поскольку думает, что наступило голодание. Пропускание приемов пищи долгое время может привести к перееданию, особенно, если у вас есть проблемы с пищевыми привычками. Поэтому вы можете или не, лог Келли Малхолл.

По словам диетолога, такие симптомы, как усталость, головокружение, раздражительность или нарушение сна могут означать, что голодание больше не приносит пользы, и стоит пересмотреть ваш подход к похудению.

Неверный старт дня

Если вы голодаете, неважно, когда у вас первый прием пищи. Важно, чтобы она давала вам энергию и питательные вещества для остального дня.

"Завтрак, богатый рафинированными углеводами или сахаром, например, хлопья или круасаны, может резко повысить уровень сахара в крови, а затем стремительно его снизить. Это сделает вас голодными и усложнит контроль за едой в течение дня", – объясняет диетолог Марилия Шамон.

Келли рекомендует, чтобы ваш первый прием пищи состоял из нежирного белка, например рыбы, курицы или тофа, с цельными зернами, такими как коричневый рис или киноа, и овощами.

"Лосось с коричневым рисом, жареный сладкий картофель и овощи – это идеальный вариант. Или омлет со шпинатом и кусочком сыра, если хотите что-то более традиционное", – добавляет она.

Калории во время голодания

Молоко в кофе или маленький кусок шоколадки могут нарушить голодание. Это часто не сразу заметно, но может помешать потере жира.

"Ваше тело начинает производить гормон голода – грелин, когда вы сигнализируете ему, что еда уже на пути. И это может побудить вас съесть больше, чем вы планировали. Поэтому во время голодания следует употреблять больше воды", – подчеркивают диетологи.

Перекусы во время окна приема пищи

Голодание не освобождает вас от подсчета калорий. Если вы потребляете больше калорий, чем тратите, даже с длительным периодом голодания, вы не похудеете.

"Важно выбирать пищу из цельных продуктов, богатых клетчаткой, чтобы оставаться сытыми и избегать перекусов", - отмечает Марилия.

Гормональный стресс: когда голодание может быть вредным

Особенно для женщин голодание может привести к повышению уровня гормона стресса – кортизола. "Это может вызвать гормональные нарушения, особенно доминирование эстрогена", – объясняет Келли.

Нарушение гормонального фона приведет к тому, что организм начнет удерживать жир вместо того, чтобы его сжигать.

"В стрессовые периоды или в начале менструации, когда вы испытываете больше усталости и эмоционального напряжения, лучше вернуться к традиционному трехразовому питанию", – рекомендует она.

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