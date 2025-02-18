Почему периодическая голодовка не работает: 5 ошибок, из-за которых вы набираете вес
Периодическая голодовка стала популярным способом похудения, но не всегда дает желаемые результаты. Иногда, несмотря на усилия, вес может оставаться на месте или даже увеличиваться.
Это может быть из-за нескольких распространенных ошибок, которые часто совершают новички. Издание express.co. рассказывает, как избежать этих ловушек и максимально эффективно использовать периодическую голодовку для достижения результатов.
Этот стиль питания снискал популярность после исследований Майкла Мосли, которые доказали, что он может положительно влиять на уровень артериального давления, глюкозы в крови, холестерина, а также способствует похудению. Но если вы уже некоторое время соблюдаете периодическое голодание и не видите результатов, то это может быть из-за ошибок.
"Люди, которые резко снижают калории или голодают неправильно, часто начинают набирать вес, потому что метаболизм замедляется, а организм пытается сохранить жиры, поскольку думает, что наступило голодание. Пропускание приемов пищи долгое время может привести к перееданию, особенно, если у вас есть проблемы с пищевыми привычками. Поэтому вы можете или не, лог Келли Малхолл.
По словам диетолога, такие симптомы, как усталость, головокружение, раздражительность или нарушение сна могут означать, что голодание больше не приносит пользы, и стоит пересмотреть ваш подход к похудению.
Неверный старт дня
Если вы голодаете, неважно, когда у вас первый прием пищи. Важно, чтобы она давала вам энергию и питательные вещества для остального дня.
"Завтрак, богатый рафинированными углеводами или сахаром, например, хлопья или круасаны, может резко повысить уровень сахара в крови, а затем стремительно его снизить. Это сделает вас голодными и усложнит контроль за едой в течение дня", – объясняет диетолог Марилия Шамон.
Келли рекомендует, чтобы ваш первый прием пищи состоял из нежирного белка, например рыбы, курицы или тофа, с цельными зернами, такими как коричневый рис или киноа, и овощами.
"Лосось с коричневым рисом, жареный сладкий картофель и овощи – это идеальный вариант. Или омлет со шпинатом и кусочком сыра, если хотите что-то более традиционное", – добавляет она.
Калории во время голодания
Молоко в кофе или маленький кусок шоколадки могут нарушить голодание. Это часто не сразу заметно, но может помешать потере жира.
"Ваше тело начинает производить гормон голода – грелин, когда вы сигнализируете ему, что еда уже на пути. И это может побудить вас съесть больше, чем вы планировали. Поэтому во время голодания следует употреблять больше воды", – подчеркивают диетологи.
Перекусы во время окна приема пищи
Голодание не освобождает вас от подсчета калорий. Если вы потребляете больше калорий, чем тратите, даже с длительным периодом голодания, вы не похудеете.
"Важно выбирать пищу из цельных продуктов, богатых клетчаткой, чтобы оставаться сытыми и избегать перекусов", - отмечает Марилия.
Гормональный стресс: когда голодание может быть вредным
Особенно для женщин голодание может привести к повышению уровня гормона стресса – кортизола. "Это может вызвать гормональные нарушения, особенно доминирование эстрогена", – объясняет Келли.
Нарушение гормонального фона приведет к тому, что организм начнет удерживать жир вместо того, чтобы его сжигать.
"В стрессовые периоды или в начале менструации, когда вы испытываете больше усталости и эмоционального напряжения, лучше вернуться к традиционному трехразовому питанию", – рекомендует она.
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