Почему пить – это плохо: как алкоголь влияет на мозг человека

Алкоголь помогает не только расслабиться во время вечеринки, но и влияет на мозг человека. Речь идет о серьезных последствиях для здоровья.

Об этом сообщили в health. Долгосрочные последствия могут быть серьезнее краткосрочных. В частности, нарушение мозга, связанное с алкоголем, может привести к уничтожению клеток мозга и ухудшению памяти.

Согласно исследованиям нет безопасного уровня потребления алкоголя. Даже маленькое количество может нанести вред здоровью.

Воздействие алкоголя на здоровье человека

К краткосрочным последствиям относятся снижение памяти и невнятная речь. Однако в долгосрочной перспективе возможны серьезные последствия. Речь идет о нарушениях мозга, связанных с алкоголем (ARBI), которые влияют на память и общую функцию мозга.

Алкоголь изменяет уровень нейромедиаторов в мозге. В свою очередь нейромедиаторы передают сигналы по всему телу, контролируют поведение, эмоции и физическую активность человека. Алкогольные напитки усиливают влияние гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Это вызывает вялость, невнятную речь и медленное время реакции.

Более того, алкоголь убивает клетки и повреждает клеточные сети в мозгу. В частности, чрезмерное потребление изменяет нервные клетки и делает их меньше, что может отрицательно повлиять на мозг.

Исследование 2021 года выявило, что лица, употребляющие много алкоголя, имеют значительно меньше мозговой материи, особенно на участках, контролирующих внимание, речь, память.

Кроме того, цирроз, который является осложнением длительного употребления алкоголя, может также привести к повреждению мозга.

После прекращения употребления алкоголя поврежденные участки мозга могут начать восстанавливаться. Однако это может занять немало времени.

Исследования показали, что повышенное потребление алкоголя может снизить продолжительность жизни и привести к различным сердечно-сосудистым проблемам, включая инсульт.

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