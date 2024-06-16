Почему похудение может быть опасным: скрытые риски, о которых следует знать

Похудение – популярное стремление, имеющее многочисленные преимущества для здоровья, такие как повышение уровня энергии, улучшение сна, снижение рисков заболеваний и общее улучшение самочувствия. По словам Eatthis, важно знать, что при неправильном подходе к похудению могут возникнуть вредные побочные эффекты, которые люди могут не предвидеть.

1. Риск депрессии

Хотя потеря веса может иметь положительные физические последствия, ее влияние на психическое здоровье не всегда однозначно. Исследование, проведенное Университетским колледжем Лондона и опубликованное в журнале PLOS One, обнаружило, что люди, потерявшие 5% или больше своей массы тела, имели повышенную вероятность сообщать об ощущении депрессии после этого. Сопротивление соблазнам современного общества, перенасыщенного нездоровой пищей, действительно может привести к психическим травмам, требуя значительной силы воли и потенциально отвлекая от приятных занятий.

2. Дефицит питательных веществ

Различные популярные планы похудения предполагают исключение целых групп продуктов, лишая организм жизненно важных витаминов, минералов и питательных веществ. К примеру, отказ от молочных продуктов без уважительных медицинских причин означает уменьшение потребления кальция и витамина D, что может привести к их дефициту. Кроме того, чрезмерное ограничение жиров может ухудшить уровень липидов и препятствовать усвоению организмом жирорастворимых витаминов, что отрицательно сказывается на здоровье кожи и волос.

3. Проблемы в отношениях

Исследования показывают, что парам, стремящимся похудеть вместе, может быть легче достичь своих целей. С другой стороны, исследование, проведенное Университетом штата Северная Каролина среди 21 пары, выявило, что если только один партнер в отношениях теряет вес, а другой нет, это может оказать негативное влияние, потенциально приводя к напряженности и даже разрыву. Аналогично, исследование, опубликованное в журнале JAMA Surgery, показало, что люди, проходящие бариатрическую операцию и теряющие вес, сталкиваются с повышенным риском изменения отношений, что может привести к расставанию или разводу.

4. Потеря мышц

Слишком быстрое похудение может привести к потере мышечной массы вместо желаемого уменьшения жира. Это происходит потому, что диеты с ограничением калорий вынуждают организм использовать мышечную ткань для получения энергии, что ставит под угрозу как целостность мышц, так и один из основных механизмов сжигания калорий в организме.

5. Нарушение менструального цикла

Чрезмерная или резкая потеря веса может нарушить менструальный цикл, что приведет к прекращению менструаций. Строгое ограничение потребления калорий останавливает выработку гормонов, необходимых для овуляции.

Если это происходит, это свидетельствует о недостаточном весе, обычно определяемом как индекс массы тела (ИМТ) ниже 18,5. В таких случаях рекомендуется обратиться за помощью к диетологу, чтобы определить безопасный и здоровый путь к набору веса.

6. Восстановление веса

Многочисленные исследования подчеркивают неэффективность краш-диет, когда люди придерживаются очень низкого потребления калорий. Хотя поначалу потеря веса может быть достигнута, часто наблюдается эффект отскока, когда люди в конечном счете возвращают потерянный вес. На самом деле некоторые исследования показывают, что люди могут набрать даже больше, чем они сбросили сначала.

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