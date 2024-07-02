Почему полезно потреблять пастернак: его влияние на организм человека

Пастернак – это корнеплод, обладающий сладким и ореховым вкусом. Он имеет богатый питательный профиль благодаря содержанию антиоксидантов, положительно влияющих на иммунную функцию, здоровье пищеварения.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали о невероятной пользе пастернака для человека.

Содержимое антиоксидантов

Пастернак – источник антиоксидантов, борющихся с вредными свободными радикалами, негативно влияющими на здоровье человека. В частности, могут способствовать многим хроническим и острым патологическим процессам при респираторных, сердечно-сосудистых, почечных и желчевыводящих заболеваниях.

Также пастернак содержит витамин С и Е, способствуют улучшению иммунной функции. Также он обладает фуранокумарином, флавоноидами и полиацетиленами, связанными с противовоспалительными, противогрибковыми, противомикробными и антидепрессантными свойствами.

Улучшение пищеварения

Пастернак содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, поддерживающую регулярное пищеварение и здоровый микробиом кишечника.

Согласно исследованию увеличение потребления пищевых волокон со здоровым микробиомом кишечника приводит к уменьшению присутствия С-реактивных белков.

Улучшение иммунной функции

Пастернак поддерживает иммунную функцию благодаря содержанию витамина С, который является важным микроэлементом и мощным антиоксидантом, способствует иммунной защите.

Пастернак богат флавоноидами, предлагающими противовоспалительное, противораковое, антиоксидантное и противовирусное действие, поддерживая иммунную функцию и защищая организм от инфекций.

Помощь в похудении

Пастернак богат клетчаткой и имеет мало калорий. Согласно осмотру, клетчатка может помочь снизить массу тела.

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