Почему после 60 лет лучше отказаться от бега: объяснение экспертов

После достижения 60-летнего возраста важно продолжать активно двигаться. Регулярные тренировки помогают поддерживать мозговую деятельность, улучшать координацию и предотвращать снижение костной массы – это лишь часть положительных изменений.

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Многие пожилые люди пробуют новые и интенсивные тренировки. Но для тех, кому за 60, очень важно принимать во внимание свои физические возможности. Как правильно тренироваться после 60-ти и не навредить себе, объясняет издание eatthis.com.

Эксперты клиники Майо советуют пожилым людям, имеющим сердечные заболевания, артрит, диабет или повышенное давление, обязательно проконсультироваться с врачом перед изменением тренировочного режима.

Выбор правильных упражнений

Кроме обсуждения с врачом, пожилым людям следует осторожно подходить к выбору физических упражнений. По словам врача Леан Постон, они должны выбирать упражнения, которые укрепляют кости, улучшают равновесие и увеличивают мышечную массу. Также важно начинать с небольшого веса. Постон советует начать даже с лёгкой, постепенно увеличивая нагрузку.

Избегайте длинных пробежек

Несмотря на то, что бег долгое время считался важным компонентом физической формы, для людей старше 60 лет он может быть вредным. Нагрузка, которая при беге приходится на суставы и кости, только усложняет процесс старения. Остеоартрит, распространенная форма артрита у пожилых, часто сопровождается болью в суставах, которая может усиливаться при беге.

Кинезиолог Юстус Ортега отмечает, что с возрастом травмы заживают дольше. Бег увеличивает риск повреждения костей или мышц.

Стив Стоунхаус, сертифицированный тренер по бегу, тоже рекомендует избегать утренних пробежек, особенно для тех, кто не имеет опыта. "Утреннее бег по твердому покрытию без должной разминки может негативно повлиять на суставы", – предостерегает он.

Замените бег на ходьбу

Вместо длительных пробежек, Стоунхаус советует пожилым людям выбирать прогулки или легкий бег. Также тренировка на беговой дорожке может снизить влияние твердого покрытия на суставы.

Хотя ходьба кажется менее интенсивной, чем бег, она более безопасна для организма в долгосрочной перспективе, особенно при быстрой ходьбе. Шансы на травмы или перенапряжение при ходьбе значительно ниже, что делает его лучшим вариантом.

Австралийская спортсменка Джемима Монтег отмечает, что хотя бег и быстрее в плане затрат времени и снижения веса, многие предпочитают ходить за ее удобство и комфорт. "Ежедневная приятная прогулка принесет больше пользы, чем утомительный бег раз в несколько недель", – отмечает она.

Выполняйте ходьбу постепенно

Старики не обязательно должны избегать бега, но лучше подходить к нему постепенно. Ортега советует наращивать выносливость и погрузку медленно, а также обращаться к тренеру или присоединяться к группе прогулок.

Покрытия и упражнения для икры

Новичкам в беге следует начинать тренировки на мягкой почве, а не на жестком тротуаре, чтобы уменьшить влияние на суставы. "Бег по мягкой поверхности помогает уменьшить нагрузку на лодыжки, колени и бедра", – объясняет Скотт Левин, специалист по спортивной медицине.

Также эксперты рекомендуют уделить внимание икроножным мышцам, поскольку слабые икры вместе с бегом могут привести к травмам ахиллова сухожилия. Перед любой физической активностью важно производить растяжку.

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