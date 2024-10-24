Как меняется сон с возрастом: эксперт раскрывает причины нарушений сна у пожилых людей

Многие люди сталкиваются с трудностями, чтобы обеспечить себе крепкий и длительный ночной сон, но для пожилых это становится еще более сложной задачей. То, что когда-то было естественной и приятной частью обновления сил во время сна, превращается в неприятные часы попыток уснуть.

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Вы хотите отдохнуть перед новым днем, но с возрастом это становится все труднее. Издание eatthis.com обратилось к профессору медицины сна Колину Эспи, который объяснил, что стоит за этой проблемой и почему с возрастом сон становится более усложненным.

С возрастом глубокий сон становится менее частым – это естественно

Эспи отмечает, что в летние годы сон становится менее стабильным и фрагментированным. Это нормально, когда сон становится менее глубоким, а периоды бодрствования во время ночи учащаются. Но почему так происходит? По словам Эспи, "многие пожилые люди замечают изменения в своих естественных ритмах сна, что связано со старением циркадных часов".

Циркадные часы – это внутренний 24-часовой ритм организма, контролирующий многие аспекты жизни: от режима сна и бодрствования до температуры тела, приема пищи и пищеварения.

Изменения циркадного ритма – это естественный процесс, или "признак здорового старения"

С возрастом люди начинают ложиться спать раньше и просыпаться быстрее, чем это было в молодые годы. Это полностью противоположно тому, что наблюдается у подростков, когда их циркадный ритм заставляет их засыпать гораздо позже. Эспи объясняет: "Циркадные изменения могут повлечь сонливость днем и утреннюю бдительность у пожилых людей". Он также добавляет, что эти изменения являются естественным следствием старения. Однако циркадные изменения становятся более выраженными у людей, страдающих деменцией.

Исследования показывают, что пожилые люди чаще просыпаются во время сна.

Исследование, проведенное в Brigham and Women's Hospital, доказало, что пожилые люди испытывают значительно большие проблемы со сном по сравнению с молодыми. Ученые сравнили данные о сне людей в возрасте от 21 до 30 лет и тех, кто старше 60 лет. Главный исследователь доктор Клерман утверждает: "Наше исследование обнаружило, что как младшие, так и старшие участники не испытывали проблем с засыпанием, но пожилые люди в четыре раза чаще просыпались в течение ночи".

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