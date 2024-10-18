Кардио для ума: как танцы стимулируют мозг и замедляют старение

Регулярные пешие прогулки и правильное питание всегда помогают держать себя в форме. Кроме того, чтение и другие интеллектуальные занятия важны для поддержания умственной активности. Однако специалисты советуют добавить к своему дню то, что не только принесет пользу вашему телу, но и окажет положительное влияние на мозг и настроение.

Видео дня

Есть тип кардионагрузки, который, по данным научных исследований, способен улучшить работу мозга. Больше об этом пишет издание eatthis.com.

Танцы не только стимулируют мозг, но и обучают новым движениям

Независимо от того, вам нравится ритмы сальсы, танго или хиты 70-х, вы можете тренировать свой мозг, а заодно и освоить новые танцевальные движения.

Исследования доказывают, что танцы оказывают положительное влияние на самочувствие пожилых людей, помогая замедлить процессы старения. Анализ на основе данных Web of Science, PubMed и Google Scholar говорит, что танцевальные занятия стимулируют мозговую активность и улучшают когнитивные функции значительно эффективнее, чем другие виды физических упражнений или их отсутствие. Даже короткая танцевальная сессия может принести пользу. Исследование показало, что танцы способствуют улучшению физиологических, проворных и когнитивных функций.

Танцы влияют на мозг разными путями

Как отмечено в публикации Гарвардской медицинской школы, синхронизация движений с музыкой, то есть танцы, обеспечивает "двойное удовольствие". Они активизируют моторные и сенсорные области мозга, в то время как музыка стимулирует центры вознаграждения.

Ранее Медицинский колледж Альберта Эйнштейна опубликовал исследование в New England Journal of Medicine, продемонстрировавшее связь между танцами и улучшением мозговой деятельности. Исследовали участников старше 75 лет, анализируя 11 различных видов активности, таких как плавание, теннис, езда на велосипеде, боулинг, ходьба и гольф. Из этих занятий только одно существенно снижало риск развития деменции – это были танцы!

В Стэнфорде решили разобраться, почему именно этот вид активности способствует улучшению интеллекта. Исследователи проанализировали людей старшего возраста, занимавшихся преимущественно социальными танцами, популярными в их молодости, например, вальс, свинг и фокстрот.

Другое исследование, проведенное учеными из Университета штата Майнот (Северная Дакота), показало, что занятия зумбой не только улучшают настроение, но и способствуют лучшему принятию решений и визуальному восприятию.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения продлевают жизнь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.