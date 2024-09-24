Почему появляется кариес, как его избежать и сохранить зубы здоровыми до старости: объяснение специалиста

Здоровый образ жизни предусматривает, в том числе, тщательный уход за ротовой полостью. Многие люди пытаются сохранить здоровые зубы до старости, но не редко появляется кариес, который приводит к проблемам с зубами.

Чтобы сохранить зубы здоровыми, необходимо прививать привычку ухода за ротовой полостью с самого детства, а также проходить регулярный осмотр у стоматолога. Об этом OBOZ.UA рассказал владелец сети стоматологических клиник Ярослав Заблоцкий.

По словам Заблоцкого, кариес можно обнаружить даже у годовалого малыша, потому что некоторые родители не считают нужным чистку молочных зубов. Однако стоматолог объяснил, что кариес молочных отрицательно влияет на развитие зубов постоянных. В детском возрасте чистке зубов следует уделять особое внимание, ведь постоянные зубы растут с 6 до 12 лет, а созревают до 15-16. В этот период зубная эмаль достаточно мягкая и уязвимая к влиянию бактерий, вызывающих кариес. Заблоцкий дал несколько советов, которые помогут уберечь зубы от кариеса и сохранить здоровье ротовой полости.

Совет первый: чистите зубы дважды в день

Сколько здоровых зубов останется у вас во взрослом возрасте, зависит от того, как часто вы чистили зубы в детстве. Лучший совет, который может дать стоматолог: чистите зубы дважды в день (утром и вечером). В идеале это следует делать после каждого приема пищи.

"Чистка зубов – это контролирование количества бактерий. Чем лучше вы чистите зубы, тем их меньше. Советую пользоваться электрической щеткой – она ​​лучше удаляет грязь, чем обычная. Закрепить результат помогут ершики для зубов и зубная нить: только они могут удалить грязь из межзубного пространства", – объяснил Заблоцкий.

Совет второй: водите ребенка к детскому стоматологу

Профилактическое освидетельствование у детского стоматолога поможет выявить кариес на ранних стадиях и не даст болезни разрушить зуб. Чтобы держать ситуацию на контроле, детям нужно приходить на обследование каждые три месяца. Первый визит малыша к стоматологу можно запланировать в возрасте шести месяцев, когда появится первый зуб.

"Специалист расскажет родителям как правильно ухаживать за полостью рта ребенка, чтобы избежать кариеса. Если родители будут добросовестно чистить малышу зубы и будут водить его на профилактику – однажды им не придется лечить сыну или дочери 20 зубов сразу. Есть еще один положительный момент. Культура ухода за зубами формируется в семье. Пусть ребенок видит, что профилактика – это важно. А родителям нужно понять: профилактика бережет не только зубы, но и деньги", – рассказывает Ярослав Заблоцкий.

Совет третий: взрослые должны регулярно делать профессиональную гигиену

Для взрослых людей главной угрозой сохранения зубов является не столько кариес, сколько пародонтит. Это болезнь десен, вызываемая бактериями. Около 80% взрослых украинцев имеют пародонтит, который в старшем возрасте приводит потери чуть ли не всех зубов. Заблоцкий отметил, что если правильно, регулярно и тщательно ухаживать за зубами, то инфекции в полости рта будут под контролем и пародонтита не будет.

Совет четвертый: ешьте меньше сахара

Бактерии Streptococcus mutans живут в полости рта и используют сахар как источник энергии, перерабатывая его в кислоту, разъедающую зубную эмаль. Это первый этап образования кариеса. Всемирная организация здравоохранения советует потреблять не более 6 чайных ложек сахара (30 граммов) в день, но удержаться в пределах лимита сложно. Только один литр сладкого газированного напитка может содержать до 10 ложек сахара! А еще сахар может быть скрыт в составе кетчупа, соусов, хлеба. То есть вы можете съесть сахар, даже не догадываясь об этом.

"Просить людей отказаться от сахара – бесполезно. Но попытаться уменьшить количество сладостей в своем рационе стоит. В некоторых европейских странах родители приучают детей есть конфеты только тогда, когда они могут потом почистить зубы. По-моему, достаточно полезен лайфхак", – говорит Ярослав Заблоцкий.

Когда под рукой нет зубной щетки, удалить остатки пищи и нейтрализовать кислоты в полости рта поможет чистая вода. Прополощите рот – это значительно уменьшит риск образования кариеса.

Совет пятый: используйте пасту и щетку, которую посоветует врач

Выбирая зубную пасту, Заблоцкий советует не подвергаться воздействию рекламы – лучше посоветоваться со своим дантистом. Только специалист определит, какое средство для чистки зубов вам подходит. Это также правильно будет сделать с вашим врачом, проведшим профессиональную гигиену зубов.

Эффективная детская зубная паста должна содержать фтор. Фтор восстанавливает зубную эмаль, делает ее более крепкой и устойчивой к разрушительному действию кислот – что очень полезно для детских зубов. С профилактической целью его даже добавляют в водопроводную воду (в тех регионах, где есть подобная практика, показатели заболевания кариесом уменьшаются). Для взрослых на первое место выходит правильная домашняя гигиена с использованием щетки, ершиков и зубной нити.