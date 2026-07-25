Почему сердечные приступы чаще всего случаются утром: объяснения кардиологов и советы по профилактике

Сердечный приступ может возникнуть внезапно, но организм нередко подает сигналы, которые не стоит игнорировать. Кардиологи утверждают, что существует определенное время суток, когда риск развития инфаркта максимален.

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На это влияют естественные биологические процессы, изменения гормонального фона и уровень стресса после пробуждения. Эксперты объяснили parade.com, почему именно утренние часы считаются самыми опасными для сердца и какие привычки помогут снизить риск сердечного приступа.

Кардиолог Уильям Джаффе, доктор остеопатии, отмечает, что проявления сердечного приступа у женщин нередко отличаются от тех, которые обычно наблюдаются у мужчин. Хотя сильная боль или давление в груди характерны для обоих полов, у женщин могут также возникать тревожность, одышка, расстройства пищеварения, боль в плече, спине или руке, а также необычная усталость.

Специалист подчеркивает, что знание этих симптомов имеет решающее значение, ведь сердечный приступ требует немедленной медицинской помощи.

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Еще один распространенный миф касается времени возникновения инфаркта. Вопреки распространенному мнению, чаще всего он случается не ночью.

В какое время суток риск наиболее высок?

Кардиологи отмечают: чаще всего сердечные приступы происходят в утренние часы.

"Сердечные приступы могут случаться в любое время суток, но чаще всего они происходят именно утром после пробуждения, между 6:00 и 12:00", – говорит кардиолог Наувар Мустафа.

По словам кардиолога Мустафы, после пробуждения организм переходит из состояния сна в состояние активности, что сопровождается выбросом адреналина. Из-за этого временно повышается артериальное давление, а кровь становится более густой.

"Это повышает кровяное давление и делает кровь немного более вязкой", – говорит он.

Для здорового человека такая реакция является естественной. Однако у людей с гипертонией или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями эта дополнительная нагрузка может стать толчком к развитию сердечного приступа.

Дополнительную роль играет и гормон стресса кортизол, концентрация которого естественным образом достигает максимума именно утром. После пробуждения человек начинает думать о делах, работе и других заботах, что еще больше усиливает стрессовую реакцию организма.

Джаффе объясняет, что это может ускорять сердцебиение и способствовать сужению кровеносных сосудов, увеличивая нагрузку на сердце.

Важность здорового циркадного ритма

Интервенционный кардиолог Мазен Румия обращает внимание на то, что нормальный циркадный ритм играет важную роль в работе сердечно-сосудистой системы.

"Фаза восстановления сердца происходит во время сна, а активация сердца необходима днем для удовлетворения потребностей нашей системы кровообращения", – отмечает он.

Нарушение режима сна может повышать риск сердечных приступов. Именно поэтому врачи советуют поддерживать естественный биологический ритм:

получать несколько минут утреннего солнечного света;

избегать яркого искусственного освещения перед сном;

не употреблять кофеин и алкоголь во второй половине дня;

ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время.

Может ли стресс спровоцировать сердечный приступ?

Несмотря на то, что большинство случаев происходит утром, инфаркт может возникнуть в любое время суток. Мустафа подтверждает, что сильный стресс действительно способен стать пусковым механизмом.

"Частота сердечных сокращений увеличится, что приведет к повышенной нагрузке на сердце. Это может спровоцировать проблему. Если человек полностью здоров, острый стресс вряд ли вызовет инфаркт, но если у кого-то уже есть много факторов риска, это может стать его спусковым механизмом", – говорит Мустафа.

Он также предупреждает, что попытки бороться со стрессом с помощью алкоголя, чрезмерного количества кофе или хронического недосыпания постепенно увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как снизить риск сердечного приступа?

Чтобы снизить вероятность утреннего сердечного приступа, Мустафа рекомендует не начинать день с чрезмерных физических нагрузок и не злоупотреблять кофеином сразу после пробуждения.

"Все это может повысить частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Тем не менее, все это в умеренных количествах должно быть приемлемо для большинства людей", – объясняет он.

Врачи советуют сделать утренние часы максимально спокойными. Если после пробуждения возникает ощущение напряжения, Джаффе рекомендует уделить несколько минут глубокому дыханию, которое помогает замедлить сердечный ритм.

Все эксперты сходятся во мнении, что наиболее эффективную защиту сердца обеспечивает здоровый образ жизни. Румия рекомендует отказаться от курения, регулярно заниматься физической активностью, придерживаться сбалансированного питания и поддерживать здоровую массу тела.

Мустафа подчеркивает, что даже небольшие ежедневные изменения могут дать значительный эффект.

"Не стоит недооценивать силу небольших изменений в вашей жизни. Мелочи, которые вы делаете каждый день – небольшие, постоянные изменения – зачастую могут принести вам больше пользы, чем радикальные перемены", – говорит Мустафа.

Он советует ежедневно уделять 30–60 минут умеренной физической активности, придерживаться полезного для сердца рациона и находить здоровые способы снижения стресса.

"И, наконец, следите за своими показателями. Знайте, каковы ваши показатели. Знайте свои факторы риска. Всегда обращайтесь к врачам, независимо от обстоятельств", – объясняет он.

Специалисты подводят итог: значительной части сердечных приступов можно избежать, если своевременно контролировать хронические заболевания, регулярно проходить медицинские осмотры и придерживаться здорового образа жизни. Именно такие привычки помогают сохранить здоровье сердца независимо от времени суток.

Ранее OBOZ.UA писал, какие привычки помогут снизить риск сердечных заболеваний.

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