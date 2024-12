Почему соль увеличивает риски для здоровья сердца: о чем говорит наука

Чтобы придать блюдам выразительный вкус и подчеркнуть ингредиенты - не обойтись без приправ, в частности соли. И хотя соль в умеренных количествах полезна, однако ее чрезмерное потребление может привести к серьезным проблемам с сердцем, что повышает риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей с высоким риском этих проблем.

Чтобы снизить потребление натрия, стоит заменить соль на ее заменители, что может помочь уменьшить случаи сердечно-сосудистых заболеваний и даже снизить риск смерти у людей, склонных к этим проблемам. Что именно стоит знать о соли и что именно о ее значении говорит наука, рассказали в Eat This, Not That.

Значение исследования

Согласно отчету, что был опубликован в Circulation, речь идет о некоторых исследованиях, которые показали, что заменители соли могут быть не просто выгоднее, но и существенно полезнее для здоровья. В частности, участники с высоким давлением или историей инсульта, которые использовали заменители соли вместо обычной, продолжали здоровое питание с меньшим содержанием натрия и дополнительным калием.

Как проводилось

В исследовании приняло участие более 21 000 человек, проживающих в сельской местности в Китае. За это время удалось подтвердить положительный эффект от использования таких заменителей в ежедневном питании, что может стать важным шагом в борьбе с гипертонией. В частности, за пять лет от начала наблюдения, было зафиксировано около 3000 случаев инсультов среди участников. Однако у тех, кто использовал заменители соли, риск инсульта был на 14% ниже.

Хотя результаты обещают положительный эффект, есть замечания относительно ограниченности некоторых исследований. Например, в развитых странах легче получить медицинскую помощь и контролировать состояние здоровья в течение длительного времени, в отличие от сельских районов с меньшими ресурсами.

Результаты

Исследования по заменителям соли довольно обнадеживающие, в частности в контексте уменьшения потребления избытка соли, что является основной проблемой для многих. Они могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, уменьшая натрий в рационе и добавляя калий, которого часто не хватает.

Таким образом, хотя некоторое количество соли необходимо для организма, ее избыток может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому, если вы хотите попробовать заменители соли, обратитесь к врачу или диетологу, чтобы получить персонализированные советы.

