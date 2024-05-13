Почему солнцезащитный крем важен и как он защищает кожу.

Солнцезащитные средства бывают разных форм: лосьоны, гели и спреи. Они действуют, отражая или поглощая вредоные ультрафиолетовое (УФ) излучение солнца. News Bytes рассказал, почему необходимо использовать SPF-крем.

Защита от ультрафиолетовых лучей

Основная причина нанесения санскрина – это защита кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Из-за истощения озонового слоя они представляют значительный риск. Солнцезащитный крем действует как барьер, предотвращая проникновение этих лучей в кожу.

Предотвращение преждевременного старения

Пренебрежение солнцезащитными средствами может привести к преждевременному старению кожи. Чтобы сохранить здоровый и молодой вид, важно наносить достаточное количество крема на открытые участки тела. Исследования показывают, что те, кто регулярно пользуется солнцезащитными средствами в возрасте до 55 лет, имеют гораздо меньшие шансы на развитие кожных заболеваний.

Предотвращение ожогов

Использование солнцезащитного крема помогает предотвратить солнечные ожоги. Они могут вызвать повреждение, покраснение и шелушение, а также могут повысить риск развития рака кожи, в том числе меланомы.

Солнцезащитный крем против одежды

Вопреки распространенному мнению, одежда сама по себе не обеспечивает должной защиты от вредных солнечных лучей. Поэтому жизненно важно наносить солнцезащитный крем с минимальным солнцезащитным фактором (SPF) 30 и не забывайте обновлять его каждые два-три часа.

Защита белков кожи

Использование санскрина может улучшить здоровье вашей кожи. Основные белки, такие как кератин, эластин и коллаген способствуют здоровью кожи, поэтому очень важно их защищать.

Солнцезащитный крем перед купанием

Ультрафиолетовые лучи могут проникать сквозь воду, поэтому нанесение солнцезащитного крема перед купанием крайне важно. Убедитесь, что средство водостойкое и не смывается в воде.

Выбор солнцезащитного крема

Выбирая солнцезащитный крем, внимательно прочтите этикетку, чтобы убедиться, что он содержит такие ключевые ингредиенты, как парсол (или авобензон), оксид цинка и оксид титана. Ищите на этикетке надпись "широкого спектра действия", что означает защиту от UVA и UVB лучей. Выбирайте водостойкий крем из SPF от 30 до 50.

Применение и уход

Наносите солнцезащитный крем не менее 30 минут до выхода на улицу. При продолжительном пребывании на солнце обновляйте крем каждые два часа.

Меры предосторожности

Всегда проверяйте срок годности солнцезащитных лосьонов перед покупкой. Большинство средств хранится около трех лет, после чего их эффективность может снизиться. Важно выбросить просроченный солнцезащитный крем и заменить его свежим продуктом.

Типы и расчет длительности защиты SPF

Солнцезащитные средства доступны в виде лосьонов, кремов и гелей. Лосьоны и крема подходят для сухой кожи, тогда как гели для жирной. Чтобы рассчитать период защиты, умножьте время, за которое ваша кожа начнет краснеть, на число SPF. К примеру, если ваша кожа краснеет за две минуты, а солнцезащитный крем имеет SPF 50, вы можете рассчитывать на примерно 100 минут защиты.

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