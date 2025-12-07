Почему сон на одном боку вредит вашему здоровью: объяснение экспертов

Сон – одна из важнейших составляющих здоровья, ведь именно во время отдыха организм восстанавливает силы и поддерживает работу всех систем. Однако не только продолжительность, но и поза, в которой мы спим, может существенно влиять на самочувствие.

Ученые доказали, что выбор стороны имеет значение: некоторые позы помогают телу, тогда как другие способны провоцировать боль и даже ухудшать работу сердца. Поэтому издание eatthis.com объясняет, какая сторона действительно способствует здоровому сну, а какой лучше избегать.

Худшей среди всех поз считается сон на животе (если не подложить подушку под живот для поддержки).

"Эта поза создает чрезмерное давление на мышцы и суставы позвоночника, так как нарушает его естественное положение. К тому же приходится поворачивать шею, что часто вызывает боль в шее и верхней части спины", – объясняет Рэймонд Дж. Ха, доктор медицинских наук и хирург позвоночника из Университета Южной Калифорнии.

Почему сон на боку может быть полезным?

Несмотря на то, что специалисты часто советуют спать на спине, у позы на боку есть свои плюсы. Она помогает уменьшить храп, который нередко сопровождает апноэ сна. А апноэ, по данным Фонда сна, повышает риск набора веса, ожирения и гормональных сбоев. Кроме того, исследование, опубликованное в Frontiers in Psychiatry, установило связь апноэ сна с повышенной тревожностью, проблемами с памятью и даже депрессией.

Сон на боку также может облегчить боль в спине, шее и бедрах. Но важно не забывать о правильном положении тела – подушка между коленями поможет сохранить естественное выравнивание. Как отмечает Greatist, "люди, которые спят на боку, часто забрасывают верхнюю ногу вперед, из-за чего бедра и спина перекручиваются ночью. Подушка между коленями помогает избежать этого и уменьшает нагрузку на нижнюю часть тела".

Такой подход помогает поддерживать позвоночник, таз и бедра в правильном положении всю ночь, а также снижает риск боли, связанной с ишиасом, межпозвоночными грыжами или беременностью.

В. Кристофер Винтер, доктор медицинских наук и медицинский директор Центра медицины сна больницы Марты Джефферсон в Вирджинии, добавляет: "Научные данные свидетельствуют, что сон на боку связан с лучшей работой глимфатической системы мозга, которая помогает очищать его от токсинов и может снижать риск болезни Альцгеймера".

Почему правый бок – не лучший вариант?

Наше тело не является полностью симметричным. Как объяснил Винтер в комментарии CNN, кровь в теле движется определенным образом и возвращается к сердцу с правой стороны. "Когда вы лежите на правом боку, давление тела сжимает сосуды, которые несут кровь к сердцу. Зато сон на левом боку, когда правая сторона не сжимается, может улучшить приток крови к сердцу", – говорит он.

И это не единственный аргумент против сна на правом боку. Людям, которые часто страдают от изжоги или кислотного рефлюкса, стоит избегать такой позы. Как показало исследование, опубликованное в Journal of Clinical Gastroenterology, у пациентов с изжогой симптомы заметно усиливались, когда они спали именно на правом боку.

Почему левый бок – лучший выбор?

Многие научные работы подтверждают: сон на левом боку не только уменьшает проявления изжоги и кислотного рефлюкса, но и имеет другие преимущества. По данным Healthline, такая поза способствует работе кишечника, ведь "гравитация помогает перемещению отходов через восходящую ободочную кишку".

Итак, левый бок – это выбор, который одновременно помогает мозгу, сердцу, пищеварению и общему самочувствию. И не забывайте: подушка между коленями – небольшая деталь, которая может существенно улучшить качество вашего сна.

