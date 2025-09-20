Сладкий вечерний перекус: фрукты, от которых лучше отказаться перед сном

Многие люди любят перекусить фруктами перед сном, считая это легкой и полезной альтернативой сладостям. Однако не все фрукты одинаково полезны для вечернего перекуса – некоторые могут нарушать сон и вызывать дискомфорт ночью.

Эксперты советуют обращать внимание на выбор фруктов, чтобы избежать проблем с засыпанием и изжогой. По словам express.co, правильный подход к вечернему питанию помогает обеспечить спокойный сон и хорошее настроение на следующий день.

Специалист по питанию Кайл Кроули отметил, что апельсины лучше не употреблять перед сном. "Возможно, стоит наслаждаться ими раньше днем, а не поздно вечером", – советует он.

Кислые фрукты, такие как цитрусовые, способны провоцировать изжогу из-за высокого содержания лимонной кислоты, стимулирующей выработку желудочной кислоты. Это затрудняет засыпание, ведь человек испытывает дискомфорт и вынужден ждать, пока он пройдет. Изжога, которую иногда называют кислотным рефлюксом, может появиться даже при употреблении апельсинов натощак.

Кроме того, Кайл советует избегать перед сном других продуктов, способных ухудшить сон. Например, острый карри может вызвать изжогу и даже повысить температуру тела, а жирная пища, как жареная курица, может негативно влиять на качество сна. Также к факторам, провоцирующим изжогу, относятся алкоголь, шоколад и кофеин.

Правильный выбор вечернего перекуса помогает не только избежать дискомфорта, но и обеспечить спокойный и качественный сон, что положительно влияет на общее состояние здоровья на следующий день.

