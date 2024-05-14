Почему стоит начать пить кефир: какую пользу он имеет

Кефир – полезный напиток, положительно влияющий на организм человека из-за своих оздоровительных свойств. Он содержит питательные вещества, среди которых калий, витамин А, В12.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что кефир может снизить уровень сахара в крови, положительно повлиять на здоровье кишечника и скелетную систему.

Польза кефира:

Воздействие на кишечник

Кефир содержит более 50 видов пробиотических микроорганизмов, положительно влияющих на пищеварительную систему. Этот напиток может уменьшить воспаление, увеличивая выработку полезных соединений (короткоцепные жирные кислоты), укрепляя слизистую кишечника и поддерживая рост полезных бактерий.

Согласно исследованию, у людей, которые пили кефир, улучшился уровень зонулина (белок, используемый в качестве маркера нарушения барьерной функции кишечника) в крови. В частности, кефир может снизить его.

Контроль уровня сахара в крови

Кефир может играть немаловажную роль в улучшении регуляции уровня сахара в крови. Продукты, содержащие большое количество пробиотиков, такие как кефир, могут способствовать поддержанию уровня сахара в крови. В частности, напиток может подавлять выработку воспалительных белков, играющих ключевую роль в разрушении бета-клеток поджелудочной железы, производящих инсулин.

Поддержка здоровья скелетной системы

Кефир содержит питательные вещества, необходимые для крепости и стойкости костей. Потребление кефира может привести к увеличению минеральной плотности костной кости бедра. Более того, диеты, включающие высокое содержание ферментированных молочных продуктов, могут уменьшать риск перелома бедра.

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