Действительно ли полезно потреблять авокадо: что нужно знать

Авокадо – суперпродукт, обладающий множеством полезных свойств для здоровья человека. Он содержит полезные жиры, антиоксиданты, витамины и минералы.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что этот продукт обеспечивает около 40% суточной нормы фолиевой кислоты, 30% витамина К и более 20% витамина С. Кроме того, авокадо содержит почти 30% суточной нормы калия и 20% магния.

Преимущества потребления авокадо:

Воздействие на сердце

Регулярное употребление авокадо способствует снижению уровня холестерина и АД, помогая поддерживать ваше сердце в здоровом состоянии.

Борьба с диабетом

Авокадо может помочь контролировать уровень глюкозы и инсулина в крови.

Содержимое антиоксидантов

Авокадо – источник множества полезных питательных веществ, а именно витаминов, минералов и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье и защищают от заболеваний.

Улучшение пищеварения

Авокадо оказывает положительное влияние на микробиом кишечника. В свою очередь это поддерживает иммунную функцию и помогает бороться с воспалением.

Улучшение функции мозга

Авокадо содержит фитохимическое вещество – лютеин, связанное с улучшением функции мозга, в частности памяти.

Воздействие на глаза

Лютеин и зеаксантин являются мощными антиоксидантами, поддерживающими здоровье глаз.

Противораковые свойства

Экстракт мякоти авокадо обладает потенциальными противораковыми свойствами, в частности способностью останавливать рост раковых клеток.

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