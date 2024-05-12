Действительно ли полезно потреблять авокадо: что нужно знать
Авокадо – суперпродукт, обладающий множеством полезных свойств для здоровья человека. Он содержит полезные жиры, антиоксиданты, витамины и минералы.
Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что этот продукт обеспечивает около 40% суточной нормы фолиевой кислоты, 30% витамина К и более 20% витамина С. Кроме того, авокадо содержит почти 30% суточной нормы калия и 20% магния.
Преимущества потребления авокадо:
Воздействие на сердце
Регулярное употребление авокадо способствует снижению уровня холестерина и АД, помогая поддерживать ваше сердце в здоровом состоянии.
Борьба с диабетом
Авокадо может помочь контролировать уровень глюкозы и инсулина в крови.
Содержимое антиоксидантов
Авокадо – источник множества полезных питательных веществ, а именно витаминов, минералов и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье и защищают от заболеваний.
Улучшение пищеварения
Авокадо оказывает положительное влияние на микробиом кишечника. В свою очередь это поддерживает иммунную функцию и помогает бороться с воспалением.
Улучшение функции мозга
Авокадо содержит фитохимическое вещество – лютеин, связанное с улучшением функции мозга, в частности памяти.
Воздействие на глаза
Лютеин и зеаксантин являются мощными антиоксидантами, поддерживающими здоровье глаз.
Противораковые свойства
Экстракт мякоти авокадо обладает потенциальными противораковыми свойствами, в частности способностью останавливать рост раковых клеток.
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