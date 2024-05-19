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Почему стоит начать заниматься йогой: 5 причин

Елена Кравченко
Новости медицины
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Польза от занятий йогой

Глобальный всплеск популярности древней духовной практики йоги не является неожиданностью. За последние несколько десятилетий исследования осветили множество положительных эффектов, которые она имеет на тело, разум и эмоциональное благополучие. News Bytes рассказал о некоторых из ключевых преимуществ для здоровья, которые предлагает йога.

Улучшение качества жизни

Занятие йогой может привести к более здоровому образу жизни и, как следствие, к лучшему самочувствию. Практика не только улучшает физическое здоровье и фигуру, но и развивает дисциплину, душевное спокойствие и глубокую связь со своим внутренним "я".

Профилактика заболеваний

Исследования показывают, что занятия йогой могут способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы, снижая риск заболеваний и инсульта. Кроме того, регулярная практика может снизить вероятность развития таких заболеваний, как диабет. В частности, йога показала хорошие результаты в облегчении симптомов мигрени, астмы и артрита.

Улучшение психического благополучия

Кроме улучшения физической формы, йога значительно улучшает психическое здоровье. Научные исследования показали, что занятия этой практикой уменьшают тревожность и повышают концентрацию внимания. При регулярных тренировках люди отмечают улучшение настроения, уменьшение депрессии, повышение самооценки, самопринятие и оптимистическое отношение к жизни.

Снижение кровяного давления

Практика йоги играет немаловажную роль в улучшении кровообращения. Это делает ее идеальной практикой для людей с высоким давлением или гипертонией. Надлежащая циркуляция крови означает более здоровые органы, более чистую кожу и спокойное состояние души.

Дополнительные преимущества для здоровья

Постоянные занятия йогой обладают многими другими преимуществами. Она значительно укрепляет здоровье дыхательных путей. Ежедневные занятия также укрепляют мышцы, уменьшая чувство усталости и слабости. Кроме того, йога ускоряет метаболизм, исправляет осанку и повышает гибкость.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как заниматься йогой с помощью приложений.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская