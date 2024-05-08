Почему стоит попробовать растяжение фасций: основные причины

Есть разные формы растяжки, и практически все они ориентированы на расслабление напряженных мускул. Одна из последних тенденций фокусируется на том, с чем вы, возможно, не знакомы – фасции.

Фасция – это волокнистая соединительная ткань, которая поддерживает мышцы, кости, сухожилия и органы, а ее растяжение расслабляет и омолаживает. Мы подготовили вам преимущества этого упражнения.

Она косвенно помогает похудеть

Мы говорим "опосредованно", потому что само по себе растяжение фасции не способствует похудению. Однако, когда фасция растянута, это приводит к улучшению телодвижений, в отличие от других форм растяжки.

Таким образом, бег трусцой или кардиотренирование могут быть легкими для вашего тела, и вы будете поощрять себя тренироваться дольше, сжигая больше калорий.

Улучшает кровообращение в организме

Длительное напряжение в определенных частях тела не только влияет на движение, но и замедляет кровообращение. Однако растяжение фасции помогает снизить сжатие и напряжение, а также увеличить приток крови ко всем частям.

Регулярное растяжение фасции также улучшает выведение токсинов из организма и позволяет большему количеству кислорода достигать мышц и органов.

Это менее болезненно, чем другие реабилитационные растяжки.

Растяжение фасций идеально подходит для тех, кто восстанавливается после травмы, поскольку оно безболезненно и вы чувствуете легкое давление. Кроме того, считается, что этот вид растяжки поможет вам поскорее восстановиться после тяжелых тренировок без боли.

Итак, если вы поднимаете вес и регулярно занимаетесь кардио, растяжение фасции – хорошая идея.

Некоторые другие преимущества растяжения фасции

Растяжение фасций – это отличный способ увеличить подвижность. Она также помогает поддерживать мышечный баланс, повышает гибкость и улучшает работу мышц.

Регулярная практика растяжения фасций или терапия растяжения фасций со специалистом также приведет к декомпрессии в суставах и увеличению силы со временем.

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