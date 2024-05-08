Почему стоит попробовать растяжение фасций: основные причины
Есть разные формы растяжки, и практически все они ориентированы на расслабление напряженных мускул. Одна из последних тенденций фокусируется на том, с чем вы, возможно, не знакомы – фасции.
Фасция – это волокнистая соединительная ткань, которая поддерживает мышцы, кости, сухожилия и органы, а ее растяжение расслабляет и омолаживает. Мы подготовили вам преимущества этого упражнения.
Она косвенно помогает похудеть
Мы говорим "опосредованно", потому что само по себе растяжение фасции не способствует похудению. Однако, когда фасция растянута, это приводит к улучшению телодвижений, в отличие от других форм растяжки.
Таким образом, бег трусцой или кардиотренирование могут быть легкими для вашего тела, и вы будете поощрять себя тренироваться дольше, сжигая больше калорий.
Улучшает кровообращение в организме
Длительное напряжение в определенных частях тела не только влияет на движение, но и замедляет кровообращение. Однако растяжение фасции помогает снизить сжатие и напряжение, а также увеличить приток крови ко всем частям.
Регулярное растяжение фасции также улучшает выведение токсинов из организма и позволяет большему количеству кислорода достигать мышц и органов.
Это менее болезненно, чем другие реабилитационные растяжки.
Растяжение фасций идеально подходит для тех, кто восстанавливается после травмы, поскольку оно безболезненно и вы чувствуете легкое давление. Кроме того, считается, что этот вид растяжки поможет вам поскорее восстановиться после тяжелых тренировок без боли.
Итак, если вы поднимаете вес и регулярно занимаетесь кардио, растяжение фасции – хорошая идея.
Некоторые другие преимущества растяжения фасции
Растяжение фасций – это отличный способ увеличить подвижность. Она также помогает поддерживать мышечный баланс, повышает гибкость и улучшает работу мышц.
Регулярная практика растяжения фасций или терапия растяжения фасций со специалистом также приведет к декомпрессии в суставах и увеличению силы со временем.
Ранее OBOZ.UA опубликовал упражнения, которые помогут похудеть.
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