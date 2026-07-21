Почему стоит включить малину в рацион: ученые раскрыли её пользу

Малина – это не только ароматная летняя ягода, но и ценный источник питательных веществ, которые могут благотворно влиять на организм. Научные исследования показывают, что регулярное употребление малины связывают с рядом потенциальных преимуществ для здоровья.

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В частности, малина может способствовать поддержанию нормального уровня сахара и холестерина в крови, а также улучшать работу пищеварительной системы. Издание eatthis.com рассказывает, какие полезные свойства этой ягоды подтверждают результаты научных исследований.

Может способствовать снижению уровня холестерина

Если вы стремитесь поддерживать здоровый уровень холестерина или уже имеете повышенные показатели, малина может стать полезным дополнением к ежедневному рациону.

В исследовании, опубликованном в 2014 году в журнале Phytotherapy Research, приняли участие 77 человек с метаболическим синдромом. В течение 12 недель часть участников получала добавки из черной малины. По завершении эксперимента у них было зафиксировано более заметное снижение общего холестерина и соотношения общего холестерина к липопротеинам высокой плотности по сравнению с группой плацебо.

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Помогает лучше контролировать уровень сахара после еды

Малина также может быть полезна людям, которые следят за уровнем глюкозы в крови или страдают диабетом.

Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Obesity, охватило 32 взрослых участника. В течение трёх дней они употребляли вместе с высокоуглеводным завтраком либо 125 граммов замороженной красной малины, либо 250 граммов свежей ягоды. У участников, употреблявших малину, пиковые показатели глюкозы и инсулина после еды были ниже по сравнению с контрольной группой.

Может подавлять развитие отдельных опухолевых клеток

Хотя малина не является средством лечения онкологических заболеваний, отдельные исследования указывают на её потенциальные защитные свойства. В то же время людям с раком любые изменения в питании следует обсуждать со своим врачом.

В работе, опубликованной в 2011 году в журнале Clinical Cancer Research, исследователи изучали влияние порошка черной малины на 20 пациентов с колоректальной аденокарциномой. После периода приема, который длился от одной до девяти недель, в биоптатах обнаружили снижение маркеров, связанных с размножением раковых клеток. Это позволило авторам предположить, что черная малина способна подавлять рост отдельных типов опухолевых клеток.

Поддерживает нормальное пищеварение

Малина является прекрасным источником пищевых волокон. В одном стакане свежих ягод содержится примерно 8 граммов клетчатки, которая способствует нормальной работе кишечника, улучшает продвижение пищи по пищеварительному тракту и может уменьшать ощущение вздутия и дискомфорта.

Регулярное потребление достаточного количества клетчатки также способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника и улучшению пищеварения.

Положительно влияет на здоровье сердца

Еще одно важное преимущество малины – высокое содержание витамина С. Один стакан ягод обеспечивает почти половину рекомендуемой суточной нормы этого витамина, который играет важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.

В исследовании, опубликованном в 2017 году в журнале Nutrients, ученые проанализировали данные 13 421 взрослого человека, за которыми наблюдали в среднем 11 лет. Результаты показали, что у людей с самым высоким уровнем потребления витамина С риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний был ниже даже с учетом других факторов риска.

Таким образом, малина – это не только вкусная сезонная ягода, но и ценный источник клетчатки, витамина С и других биологически активных соединений, которые могут поддерживать здоровье сердца, пищеварительной системы, обмен веществ и общее самочувствие.

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