В этих фруктах больше калия, чем в бананах, но их редко включают в рацион

Сливы мирабель часто остаются без внимания потребителей, хотя имеют впечатляющий состав полезных веществ. Эти небольшие желтые плоды могут превосходить даже бананы по содержанию калия, что делает их особенно ценными для организма.

Диетологи отмечают их положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, пищеварение и общее состояние здоровья. Именно поэтому стоит внимательнее присмотреться к этому сезонному фрукту и чаще добавлять его в рацион, пишет Portalspozywczy.

Полезные свойства слив мирабель

Сливы мирабель богаты витаминами С и А, а также содержат калий, магний, железо и клетчатку. Благодаря этому они подходят для рациона людей с диабетом и способствуют нормализации давления, поскольку имеют высокое содержание калия.

Регулярное употребление этих фруктов может положительно влиять на иммунную систему, поддерживать зрение, улучшать пищеварение, а также укреплять суставы и кости. Кроме того, они поддерживают работу сердца, помогая стабилизировать артериальное давление и уменьшать риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты отмечают, что сливы мирабель могут действовать как естественная поддержка для сердечно-сосудистой системы. Также они способствуют нормальной работе нервной системы и обеспечивают длительное ощущение сытости, что может быть полезным для контроля веса.

Как распознать сорт и употреблять сливы мирабель?

Сезон этих фруктов длится с июля по сентябрь. Это небольшие круглые плоды диаметром примерно 2-3 см с желтой кожурой, иногда с красными точками. Мякоть нежная, а вкус сочетает сладкие и кислые нотки.

В кулинарии сливы мирабель считаются универсальным ингредиентом. Их используют для приготовления джемов, варенья, компотов и десертов. Они одинаково хорошо сочетаются как в свежем виде, так и в сушеном, поэтому легко дополняют разнообразные блюда.

