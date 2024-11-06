Почему употребление сырой рыбы может быть опасным: объяснение экспертов

Если вы любите суши, сашими или севиче, то привыкли к пище, которая подается сырой. Несмотря на то, что умеренное потребление этих деликатесов считается безопасным, с ним все же связаны определенные побочные эффекты, свойственные всем сырым продуктам, особенно рыбе.

Видео дня

Один из основных рисков от употребления сырой рыбы – возможность заражения пищевой инфекцией, которая может вызвать симптомы, такие как сильная рвота, диарея и боли в животе. По словам eatthis.com, пищевые отравления, которые могут возникать из-за недостаточно термически обработанной рыбы и моллюсков, часто вызываются возбудителями Salmonella и Vibrio vulnificus.

"Потребление сырой или недостаточно обработанной рыбы повышает риск инфекций как бактериального, так и паразитарного характера", – объясняет диетолог и тренер по пищевой безопасности Тина Мариначио.

Она советует избегать сырой рыбы людям с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями кишечника, такими как воспалительные заболевания.

Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) отмечает, что люди с ослабленной иммунной системой имеют большую вероятность развития серьезной инфекции, если они заразятся возбудителями типа сальмонеллы или Vibrio vulnificus после употребления сырой рыбы. Также повышен риск инфекции имеют те, кто принимает лекарства для снижения кислотности желудка, что снижает его защитные свойства.

Паразитарные инфекции также могут являться следствием потребления сырой рыбы, поскольку рыба может содержать природных паразитов. "CDC предупреждает, что анизокиаз, известный как болезнь селедочных червей, вызывается паразитами, которые могут прикрепиться к стенкам пищевода, желудка или тонкой кишки", – говорит Мэри Вирц, зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по диетологии. Она рекомендует избегать сырой либо недостаточно приготовленной рыбы, чтоб понизить риск.

По мнению Вирца, Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендует готовить рыбу к внутренней температуре не менее 63°C (145°F). Кроме того, следует тщательно выбирать рыбу для снижения риска пищевых инфекций. К примеру, рыба не должна иметь сильного рыбного или аммиачного запаха, глаза должны быть ясными и блестящими, а моллюски должны иметь бирку или сертификат об обработке.

Вирц советует тщательно исследовать все характеристики и требования рыбы перед покупкой. "Я всегда рекомендую клиентам ознакомиться с наставлениями FDA, содержащими дополнительные рекомендации по безопасности пищевых продуктов. Потребление рыбы предоставляет много питательных предпочтений для здоровья, но безопасность всегда должна быть на первом месте", - заключает она.

Ранее OBOZ.UA опубликовал продукты, которые вредят кишечнику.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.