Почему вам не хватает соли в блюдах: главные причины и рекомендации

Соль, состоящая из натрия и хлорида, является важным электролитом, который помогает проводить электрические заряды в организме, обеспечивая сокращение мышц. Электролиты также регулируют баланс жидкости, рН, кровяное давление и функцию нервов.

Несмотря на плохую репутацию, соль необходима для нашего ежедневного рациона, а потому тяга к соли может свидетельствовать о недостатке определенных питательных веществ или быть следствием ваших пищевых привычек или гормональных изменений. Почему вы можете стремиться к соленой пище, рассказали в Eat This, Not That.

Обезвоживание

Обезвоживание может вызвать желание употреблять больше соли, поскольку натрий и хлорид важны для регулирования жидкостей в организме. Когда вы чувствуете жажду, увеличивайте потребление воды вместе с солью для улучшения гидратации. Кроме того, чтобы избежать обезвоживания, пейте достаточно жидкости в течение дня и контролируйте цвет мочи - она должна быть бледно-желтой или прозрачной.

Предменструальный синдром

Предменструальный синдром (ПМС) может вызывать различные симптомы, включая эмоциональные изменения и изменения в аппетите. Если вы испытываете тягу к соленым закускам перед менструацией, позвольте себе наслаждаться ими, но придерживайтесь рекомендованных размеров порций. Выбирайте варианты с лучшей питательной ценностью, такие как попкорн, соленые орехи или цельнозерновые крекеры. Также, не забывайте пить много воды.

Вы в состоянии стресса

Стресс повышает потребность в соли из-за гормона кортизол, который помогает организму адаптироваться к напряжению. Однако, более высокий уровень натрия в крови может снижать высвобождение кортизола во время стресса, что объясняет желание потреблять больше соли в такие периоды. Избегайте чрезмерного потребления, придерживаясь рекомендованных порций, указанных на упаковке и выбирайте более полезные продукты.

Электролитный дисбаланс

Во время физических нагрузок, жары или болезни вы можете потерять больше жидкости, что ведет к дисбалансу электролитов. Это может вызвать симптомы, такие как тяга к соли, головная боль, усталость, учащенное сердцебиение и мышечные спазмы. Чтобы предотвратить эти проблемы, употребляйте электролиты вместе с жидкостью, особенно во время интенсивного потоотделения.

Беременность

Если вы беременны и сталкиваетесь с тошнотой или рвотой, это может быть признаком потребности в электролитах. Рвота приводит к потере жидкости и электролитов, поэтому важно поддерживать баланс, поскольку это влияет не только на вас, но и на вашего ребенка. Рекомендуется пить достаточно жидкости и электролитных напитков, особенно когда пища не усваивается. Однако, если рвота становится постоянной, обязательно обратитесь к врачу.

