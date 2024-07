Соусы, от которых следует отказаться: приправы, повышающие уровень сахара в крови

Высокий уровень сахара в крови может быть вызван стрессом, недосыпанием и действием усилителей вкуса, которые вы употребляете в вашем рационе. Кроме того, добавленный сахар может способствовать развитию хронических заболеваний, таких как диабет, что очень опасно для здоровья.

Таким образом, следует внимательно выбирать приправы и соусы, которые вы употребляете, поскольку некоторые из них могут содержать скрытый сахар, непосредственно влияющий на уровень сахара в крови. Какие соусы и усилители вкуса, которые есть у вас в холодильнике, могут представлять потенциальную опасность, рассказали в Eat This, Not That.

Кетчуп

Большинство кетчупов содержат добавленный сахар в форме кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Частое потребление такого сиропа связано с риском ожирения, инсулинорезистентности и диабета, поэтому следует тщательно проверять маркировку на количество сахара на порцию.

Медовая горчица

Несмотря на натуральность меда, этот продукт содержит много сахара, что может влиять на здоровье. В частности, медовая горчица также содержит этот же сахар и не имеет таких же полезных свойств, как чистый мед. Рекомендуется выбирать горчицу без добавления сахара и самостоятельно контролировать количество сахара в продукте.

Заправка для салата

Поскольку многие магазинные заправки содержат много добавок и сахара, такие продукты могут уменьшить полезность салата и вызвать определенные проблемы со здоровьем. Однако если вы привыкли готовить заправки к салатам самостоятельно, знайте, что такая привычка имеет определенные преимущества. Такой подход позволяет контролировать состав и качество используемых ингредиентов, придавая больше пользы вашему приему пищи.

Соус териаки

Соус терияки часто употребляют в пищу на вынос или в ресторанах. Он сладок благодаря большому количеству добавляемого к нему сахара, однако этот соус также может содержать добавки, которые влияют на уровень сахара в крови. Рекомендуется употреблять этот продукт в умеренном количестве, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

