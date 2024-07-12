Соусы, от которых следует отказаться: приправы, повышающие уровень сахара в крови
Высокий уровень сахара в крови может быть вызван стрессом, недосыпанием и действием усилителей вкуса, которые вы употребляете в вашем рационе. Кроме того, добавленный сахар может способствовать развитию хронических заболеваний, таких как диабет, что очень опасно для здоровья.
Таким образом, следует внимательно выбирать приправы и соусы, которые вы употребляете, поскольку некоторые из них могут содержать скрытый сахар, непосредственно влияющий на уровень сахара в крови. Какие соусы и усилители вкуса, которые есть у вас в холодильнике, могут представлять потенциальную опасность, рассказали в Eat This, Not That.
Кетчуп
Большинство кетчупов содержат добавленный сахар в форме кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Частое потребление такого сиропа связано с риском ожирения, инсулинорезистентности и диабета, поэтому следует тщательно проверять маркировку на количество сахара на порцию.
Медовая горчица
Несмотря на натуральность меда, этот продукт содержит много сахара, что может влиять на здоровье. В частности, медовая горчица также содержит этот же сахар и не имеет таких же полезных свойств, как чистый мед. Рекомендуется выбирать горчицу без добавления сахара и самостоятельно контролировать количество сахара в продукте.
Заправка для салата
Поскольку многие магазинные заправки содержат много добавок и сахара, такие продукты могут уменьшить полезность салата и вызвать определенные проблемы со здоровьем. Однако если вы привыкли готовить заправки к салатам самостоятельно, знайте, что такая привычка имеет определенные преимущества. Такой подход позволяет контролировать состав и качество используемых ингредиентов, придавая больше пользы вашему приему пищи.
Соус териаки
Соус терияки часто употребляют в пищу на вынос или в ресторанах. Он сладок благодаря большому количеству добавляемого к нему сахара, однако этот соус также может содержать добавки, которые влияют на уровень сахара в крови. Рекомендуется употреблять этот продукт в умеренном количестве, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие причины должны вас заставить отказаться от сахара.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.