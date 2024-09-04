Почему вам не удается избавиться от жира на животе: важные причины

Если вам трудно избавиться от жировых отложений на животе, дело может быть не только в калориях, которые вы потребляете. Виновником может быть соль. Каждый лишний грамм соли, который вы потребляете ежедневно, повышает риск ожирения на 25%, как свидетельствуют исследования Университета Королевы Мэри в Лондоне.

Ученые предполагают, что натрий влияет на обмен веществ, изменяя усвоение жиров. К тому же, многочисленные исследования показывают, что соль может повлечь за собой повышение аппетита и усиление жажды, что приводит к увеличению количества потребленных калорий, что также является маркером ожирения. Больше об этом пишет eatthis.com.

Вот несколько советов, как снизить уровень натрия в рационе и избавиться от жира на животе.

Добавляйте перец вместо соли

Обычно мы добавляем больше соли, чем перца, чтобы улучшить вкус еды. Однако если вы измените эту пропорцию, вы не только избежите набора веса, но и сможете похудеть. В исследовании 2011 на животных, мыши, получавшие пиперин (активный компонент перца), имели значительное снижение массы тела, уровня триглицеридов и холестерина.

Заменяйте соль на травы

Исследование поведения показало, что взрослые могут снизить потребление соли, используя травы в качестве заменителей. Это позволило им сократить потребление почти на 1 грамм натрия в день, что снижает риск ожирения на 25%. Лучшие варианты – свежая петрушка и лук. Оба продукта имеют высокую пищевую ценность, даже лучше капусты.

Правило "140"

По стандартам FDA пища с низким содержанием натрия должна содержать не более 140 миллиграммов на порцию. Это должно быть вашим ориентиром при выборе обработанных продуктов в супермаркете.

Осторожно с обработанными продуктами

Большинство соли мы получаем из обработанных продуктов и блюд в ресторанах. По данным CDC, более 70% натрия в нашем рационе происходит именно из этих источников. Поэтому лучше выбирать натуральные продукты, например куриную грудку вместо колбасы или выбирать хлеб, в котором меньше 80 миллиграммов соли на кусок.

Самые соленые блюда

Если вы едите вне дома, избегайте блюд, насыщенных натрием. К примеру, чипсов и фастфуда.

Острые специи

Зерно горчицы, куркума и хрен могут заменить соль в блюдах. Они также имеют дополнительные преимущества для здоровья, как, например, уменьшение воспаления и борьба с жиром благодаря омега-3.

Натуральные продукты

Многие продукты уменьшают количество жира за счет увеличения соли и сахара. Лучше выбирать обычные продукты и читать этикетки.

Йогурт

Йогурт является прекрасной заменой майонеза, поскольку имеет меньше жира и содержит пробиотики, помогающие поддерживать здоровье желудка. Кроме того, он является источником йода, который обычно добавляют в поваренную соль для поддержания здоровья.

Скрытые ингредиенты

Многие десерты, молочные коктейли и выпечки содержат скрытые формы соли, таких как цитрат натрия или нитрит натрия. Внимательно читайте состав продуктов во избежание лишней соли.

Избегайте овощных вкусов

Продукты, которые рекламируют как овощные, могут иметь высокое содержание натрия. Например, шпинатные обертки содержат 460 миллиграммов соли, в то время как обычные тортильи – всего 10 миллиграммов.

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