Почему ваши перекусы могут быть причиной лишних сантиметров на талии

Многие из нас не могут отказаться от перекусов между основными приемами пищи, но задумывались ли вы, как эти привычки могут влиять на ваше здоровье? Оказывается, что даже безопасные с виду продукты могут стать причиной накопления жира на животе.

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Диетологи отмечают, что неправильный выбор перекусов или их избыточное количество могут иметь серьезные последствия для нашей фигуры и общего состояния здоровья. Издание eatthis.com рассказывает о наиболее распространенных ошибках и советах, как сделать свои перекусы полезными.

Большое количество жира на животе, в частности висцерального (покрывающего органы), не только ухудшает внешний вид, но и повышает риск серьезных заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые болезни. Это особенно опасно для женщин. Поэтому очень важно поддерживать здоровый образ жизни, сохранять активность и выбирать правильные перекусы, не способствующие накоплению жира. Диетолог Лорен Манакер советует обратить внимание на несколько привычек, непосредственно влияющих на уровень жира на животе.

Какие привычки перекусов способствуют увеличению жира на животе?

Конфеты и сладости

Прежде всего, следует избегать конфет, которые наполнены рафинированным сахаром, ведь они снабжают организм только пустыми калориями, не добавляя полезных нутриентов. Скоро всасывающийся в кровь сахар способствует увеличению уровня сахара в крови и со временем может привести к накоплению жира на животе, объясняет Манакер.

Недостаточное количество здоровых жиров и белков

Если вы не включаете в перекус источники полезных жиров и белков, вам будет труднее почувствовать сытость, и вы сможете съесть больше. Как отмечает Манакер, сочетание здоровых жиров и белков поможет держать голод под контролем. Например, сочетание орехового масла с углеводами на перекус – отличный вариант для здорового и сытного перекуса.

Сладкая газировка

Даже если ваши перекусы здоровы, газировка с большим количеством сахара может свести на нет все усилия. "Сладкая газировка может быть причиной чрезмерного потребления калорий, даже если вы этого не замечаете", – объясняет диетолог.

Недостаточное количество пробиотических продуктов

Кишечник играет немаловажную роль в сохранении здорового веса. Если в вашем рационе не хватает продуктов, богатых пробиотиками (например, йогурта, кефира или кимчи), это может негативно повлиять на здоровье вашего организма, в частности на уровень жира на животе, отмечает Манакер.

Идеи для здоровых перекусов

Если вы хотите избавиться от лишнего жира на животе, Манакер предлагает следующие варианты перекусов: свежие овощи с хумусом или ореховым маслом. Овощи низкокалорийны и содержат мало углеводов, а соусы добавляют сытных макроэлементов, которые помогают уменьшить отложение жира на животе.

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