Смузи стали популярны как легкий завтрак, обед или питательный перекус. Они не только полезны, но и способствуют достижению целей в контроле веса.

По данным клиники Майо, добавление овощей, льда и воды в полосу делает его полезным и низкокалорийным напитком, что особенно подходит для похудения. Издание eatthis.com пообщалось с диетологом Лореном Манакером, чтобы узнать о лучших вариантах зеленых полосы для уменьшения жира на животе.

Как зеленые смузи помогают избавиться от жира на животе?

Зеленые смузи способствуют похудению в области живота благодаря своим особым свойствам. "Употребление зеленых полосы позволяет потреблять овощи с низкой калорийностью и высоким содержанием клетчатки, способствующей сытости", – отмечает Манакер. При необходимости зеленые полосы могут помочь достичь необходимого уровня овощей в рационе и поддерживать контроль веса.

Исследование, опубликованное в Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, показало связь между потреблением овощей и уменьшением висцерального жира, а также жира в печени. Более того, даже небольшие порции овощей могут оказать положительное влияние. Другое исследование в Journal of Nutrition подтверждает связь клетчатки с понижением веса, что делает овощи идеальными для этой цели. Например, средний авокадо содержит от 10 до 13 г клетчатки.

Кроме того, другие ингредиенты смузи также добавляют свои преимущества. Средний банан содержит более 3 г клетчатки и является источником калия. Исследования также показывают, что ежевика может улучшить чувствительность к инсулину и способствовать сжиганию жира.

Что следует добавить к полосе для сжигания жира на животе?

Замороженные ингредиенты для полосы всегда доступны и сохраняют полезные свойства, что делает их идеальными для приготовления напитка даже в самые напряженные дни. Манакер рекомендует, например, замороженную зелень от Leto Foods, содержащую шпинат, авокадо и другие полезные ингредиенты. Это отличный выбор для тех, кто хочет наслаждаться полезным зеленым смузи без лишних приготовлений.

Ниже приведены два рецепта зеленых смузи от Манакера, которые помогут уменьшить жир на животе.

Смузи со шпинатом, бананом и ягодами

Эта легкая и вкусная полоса станет прекрасным завтраком для всей семьи. Он прост в приготовлении, питателен и низкокалорийен. "Этот вариант подходит для тех, кто стремится сбросить лишний вес", – говорит Манакер.

1 горсть шпината

½ банана

1 стакан замороженных ягод

1 мерная ложка белкового порошка

½ стакана миндального молока

Смузи со шпинатом, ананасом, авокадо и соком сельдерея

Сочетание клетчатки, здоровых жиров и белка в этой полосе поддерживает ощущение сытости надолго, что способствует постепенному похудению. "Полезные жиры по авокадо помогают уменьшить воспаление в организме", – подчеркивает Манакер.

1 стакан шпината

¼ стакана нарезанного авокадо

1 стакан замороженных ананасов

¼ стакана сока сельдерея

1 столовая ложка листьев мяты

1 мерная ложка белкового порошка

Эти рецепты могут оказаться не только полезной составляющей ежедневного рациона, но и способствовать снижению жира в области живота.

