Почему волосы рано седеют: врач назвал важный показатель

Появление первых седых волос может стать неожиданным сигналом, особенно если это происходит в молодом возрасте. Хотя чаще всего седина связана с генетикой и естественным старением, иногда на ее появление могут влиять особенности питания или дефицит определенных питательных веществ.

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Одним из важных микроэлементов для организма является медь, которая участвует в выработке меланина. Поэтому прежде чем просто окрашивать волосы, стоит спросить у врача, не нужно ли проверить уровень этого минерала, пишет express.co.

Семейный врач Асиф Ахмед рассказал о собственном опыте появления седых волос. По его словам, он решил проверить, не связано ли такое изменение с особенностями его организма.

Одним из показателей, на который врач обратил внимание, был уровень меди. Этот минерал участвует в ряде важных процессов в организме, в частности связанных с выработкой меланина – пигмента, определяющего естественный цвет волос.

При недостаточном количестве меди процесс образования меланина может нарушаться, из-за чего волосы потенциально могут терять пигментацию.

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"Дефицит меди встречается очень редко, но по какой-то причине я наблюдаю его все чаще, и я не знаю, почему. С другой стороны, избыток меди – это то, чего вы точно не хотите, поэтому, пожалуйста, не начинайте принимать добавки, не проверив свой уровень", – отметил врач.

Поэтому один из вопросов, который можно обсудить со специалистом в случае необычно раннего появления седины, – нужно ли проверить уровень меди в организме. В то же время самостоятельно принимать медьсодержащие добавки не стоит, ведь избыток этого минерала также может быть вредным.

Медь необходима организму не только для процессов, связанных с пигментацией. Она участвует в поддержании нормального состояния костей, работе нервной системы, иммунной защиты и образовании эритроцитов.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, взрослым в возрасте от 19 до 64 лет требуется примерно 1,2 мг меди в сутки. Обычно необходимое количество этого минерала можно получить из пищи. Среди продуктов, содержащих медь, – орехи, моллюски и субпродукты.

Врач Ахмед рассказал, что его показатель был "предельно низким". После этого он решил изменить свой рацион и добавил в него какао-порошок. По его словам, ежедневно он употреблял примерно одну столовую ложку натурального какао.

Врач отметил, что такой продукт может служить источником меди, а также содержит белок и клетчатку. Какао-порошок можно добавлять, например, в йогурт или использовать для приготовления горячего напитка.

В то же время важно не воспринимать какао как гарантированный способ избавиться от седины. На цвет волос влияет множество факторов, а преждевременное поседение не обязательно означает дефицит меди.

Какао также содержит растительные соединения, которые изучаются на предмет их потенциального влияния на сердечно-сосудистую систему, воспалительные процессы, когнитивные функции и состояние кожи. Однако эти свойства не означают, что употребление какао способно самостоятельно устранить причину появления седых волос.

Когда седину считают преждевременной?

Универсального возраста, с которого поседение можно назвать преждевременным, не существует. Время появления седины в значительной степени зависит от генетики и этнического происхождения человека.

По данным WebMD, представители разных этнических групп обычно начинают седеть в разном возрасте. В среднем у белокожих людей первые седые волосы могут появляться примерно в 35 лет, у представителей азиатского происхождения – также около 35 лет, а у темнокожих людей – примерно в 40 лет.

При этом около половины людей имеют заметное количество седых волос к 50 годам. Преждевременным поседением обычно называют появление седины примерно в 20 лет или раньше у представителей белой и азиатской популяций. У темнокожих людей седина до 30 лет может считаться ранней.

Если седые волосы начали появляться необычно рано или их количество быстро увеличивается, стоит поговорить с врачом. Специалист поможет оценить возможные причины и определить, нужны ли дополнительные обследования.

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